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اليوم التالي للضربة

1/24/2024 11:36:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت بقلم: ناحوم برنياع

غادي آيزنكوت الذي كان السكرتير العسكري لارئيل شارون في بداية الانتفاضة الثانية، ذكّر زملاءه بما حصل في حملة السور الواقي، الحملة العسكرية التي اعادت للجيش الإسرائيلي السيطرة في معاقل المنظمات وأنهت الانتحاريين. وانا اقتبس أقواله من مصدر ثالث. فقد قال انه "كان للحملة مهمتان. تصفية العمليات وتقويض السلطة الفلسطينية. اليوم، بعد 22 سنة من الحملة، يوجد عمليات في يهودا والسامرة والسلطة الفلسطينية موجودة أيضا".
ذكرى حملة السور الواقي تثور أحيانا في المداولات على الحرب في استديوهات التلفزيون. الحملة كانت بطولية. النجاح مبهر. خسارة أن المحللين يربطون بالحملة إنجازات لم تكن لها. حسب النشر الرسمي فان الحملة استمرت لشهر ونصف، في ربيع 2002. ثمة من يدعي ان الحملة استمرت سنتين؛ ثمة من يدعي بانها مستمرة حتى اليوم.
الاستنتاج واضح: في جولات الحروب في الساحة الفلسطينية لا توجد انتصارات مطلقة. خسارة انها لا توجد: إسرائيل والمنطقة كانتا ستخرجان كاسبتين لو كانت منظمة حماس تباد حتى الحماس الأخير. لكن احد الأمور التي تعلمناها في حروبنا هو أن من يدعي بانه سيحقق في ميدان المعركة اكثر مما هو قادر على أن يبتلعه ينتهي بمصيبة. لقد انتصرت إسرائيل على اعدائها بطريقة أخرى – بما فعلته بين الجولات. مثلما يذكرنا بين الحين والآخر توماس فريدمان، رجل الـ"نيويورك تايمز"، فانه عندما ضيعت المنظمات الفلسطينية الهدن بين الجولات على المقاتلين، الفساد، تنمية الكراهية وحفر الانفاق، بنت إسرائيل اقتصادا قويا، جيشا حديثا، ديمقراطية هائجة وحياة نزيهة. حماس انتصرت في 7 أكتوبر. ليس في هذا النصر ما تحسد عليه.
يوم الاثنين بعد الظهر تلقينا ضربة قاسية. الحدث الذي سقط فيه 21 مقاتلا وقع قرب الحدود، قبالة كيبوتس كيسوفيم. كانت هذه حادثة على هوامش الحرب: لم تكن لها صلة بالجهد العسكري الأساس، في غرب خانيونس. مثل كثيرين آخرين وجدت صعوبة في أن احتوى الاسى والغيظ حيال سقوط الجنود، وهو أساسا سقوط كان يمكن ظاهرا منعه. ومع ذلك اعرف ان هذه هي طبيعة الحرب. فالحروب لا تأتي مع بوليصة تأمين.
في الحروب التي تديرها دول ديمقراطية، فان ما يقرر هو ليس عدد القتلى في أوساط العدو بل عدد القتلى في أوساط قواتنا. هذا صحيح أيضا بالنسبة للحرب الحالية، التي عدالتها ليست موضع جدال. من زاوية معينة يبدأ الجمهور بإجراء حساب الثمن حيال الإنجازات، الكلفة حيال المنفعة. لا اعتقد ان عدد الشهداء في يوم الاثنين غير في شيء تأييد الشارع الإسرائيلي للحرب. لكن في نظرة للمستقبل فان للثمن أيضا يوجد معنى.
هكذا كان في لبنان: طالما لم يرتفع عدد الشهداء عن بضع عشرات في السنة كان بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان يحظى بتأييد جماهيري واسع. مصيبة المروحيتين في شباط 1997، قلب الجرة على فمها. الاحتجاج تصاعد، واهود باراك وبنيامين نتنياهو المرشحان لرئاسة الوزراء، اضطرا للتعهد بالانسحاب الى خطوط الهدنة (باراك انتصر في الانتخابات واوفى بوعده).
ما ينبغي ان يقلقنا في هذه المرحلة من المناوشات، في غزة وفي الحدود اللبنانية أيضا، هو الفجوة المتسعة بين فهم المستوى السياسي، فهم المستوى العسكري، توقعات الجمهور، الفهم الأميركي والواقع على الأرض. آمل أن اتناول بتفصيل أوسع هذه المسألة بعد يومين في ملحق السبت، لكني في هذه الاثناء سأطرح بضع نقاط باختصار.
نتنياهو يعد كل يوم بان تتواصل الحرب حتى النصر التام على حماس. هو لا يوضح ما هي طبيعة هذا النصر، واي واقع سيولده. دور المستوى السياسي هو تحويل الإنجاز العسكري الى اتفاق، الى مستقبل يمكن التعايش معه. اما نتنياهو فقد اعفى نفسه من المسؤولية عن المستقبل.
يشدد الجيش الإسرائيلي إنجازاته على الأرض: فككنا 17 كيبة لحماس. كل كتيبة لحماس تصل الى حجم لواء - ناقص في الجيش الإسرائيلي. الكتية الـ18 تقصف الآن في خانيونس. 24 كتيبة توجد لحماس بالإجمال. قتل حتى الآن 10 آلاف من مقاتليها (ثمة من يذكر عددا ادنى من ذلك بكثير ويدعي بأن ليس كل من ينتمي لحماس يعتبر مقاتلا). لكن قيادة حماس، أولئك الثلاثة أو الخمسة الذين يوجدون على رأس قائمة المطلوبين، ينجون وكذا المقاتلون ينجون ويعملون: الحرب حولت المنظمة من جيش منظم الى منظمة عصابات. لم تشلها ولم تهزمها، او لطفت حدة شروطها لتحرير المخطوفين. التوقعات في الجيش في هذا الموضوع لم تتحقق.
وبالأساس: بغياب قرارات في المستوى السياسي فإن الإنجازات العسكرية تتآكل. رفض نتنياهو اتخاذ قرارات بالنسبة لليوم التالي يعيد حماس الى الصورة ويودي بإسرائيل الى مواجهة قاسية مع الإدارة الاميركية ومع الدول العربية المعتدلة.
بغياب قرارات يفعل الجيش الإسرائيلي ما يمكنه حسب ما يراه. تقليص القوات في القطاع، ما يسمى المرحلة الثالثة، تمت دون تعليمات من الكابينت. لأحد ما في مكتب رئيس الوزراء قد يكون ما يزال أمل في ان يوفر القتال في غرب خان يونس صورة نصر سيكون ممكن التباهي بها. آيزنكوت، في المقابلة المشوقة التي منحها لايلانا دايان، أوضح بان بتقديره لن تكون صورة كهذه. كما أنه لن تكون هنا عنتيبة. اقدر بان هذا هو المزاج في قيادة الجيش الإسرائيلي أيضا.
مثلما ان عشية وقف النار الذي أعاد الى الديار بعض من المخطوفين، تحتاج إسرائيل لصفقة مثلما تحتاجها حماس تقريبا. لا توجد في هذه اللحظة صفقة: توجد فقط أفكار إسرائيلية غير ملزمة تهمس في آذان القطريين والاميركيين. ليتها تكون: فهي لن تعيد فقط المزيد من المخطوفين بل وستوفر أيضا للمستوى السياسي سلما ينزل عنه الى ارض الواقع.

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