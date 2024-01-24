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نتنياهو يرتكب خطأ فادحا برفضه حل الدولتين

1/24/2024 11:35:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة افتتاحية - (إندبندنت عربية) 21/1/2024
إذا كان ما يزال لدينا أي شك في معارضة رئيس الحكومة الإسرائيلية لمبدأ حل الدولتين، فقد بدده بنفسه بشكل مفاجئ وواضح. وكان رفض نتنياهو لحل الدولتين بعد أشهر من الدبلوماسية الهادئة والدعم الذي قدمته إدارة الرئيس بايدن بمثابة إهانة.
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو واحد من قلة قليلة من القادة في العالم الذين تعود خبرة توليهم منصب رفيع المستوى إلى القرن العشرين.
كان نتنياهو قد انتخب ليشغل منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية أول مرة في العام 1996. وقد عايش عن قرب مبادرات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي ظهرت واختفت (والتي كان هو مسؤولًا بشكل شخصي عن إفشالها)، بالإضافة إلى الانتفاضات الفلسطينية، والعمليات العسكرية التي نفذت وحققت نتائج متفاوتة من النجاح، وبالإضافة إلى الأحداث القاسية، مثل تلك الهجمات التي نفذتها في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) حركة "حماس".
طوال كل تلك المدة، كان نتنياهو صريحاً في كلامه -حتى أنه تخطى الصراحة في بعض الأحيان. ولكنه قال بعض الأشياء بالغة الأهمية، أو التي كان توقيتها سيئاً للغاية، تماماً مثل رفضه الأخير فكرة إقامة دولة فلسطينية على أسس جيدة كدولة مستقلة للفلسطينيين، أو "حل الدولتين" -وهو المبدأ الذي كان قد شكل الأساس الذي استندت إليه السياسة الخارجية الأميركية لحل هذا الموضوع. ويبدو رفضه هذا، الذي يأتي بعد أشهر من الدبلوماسية الهادئة والدعم الذي قدمته إدارة الرئيس بايدن الأميركية، بمثابة إهانة، ولعله كان يقصد أن يكون كذلك أيضاً من الأساس.
ربما كان نتنياهو مستاءً من وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أو حتى من الرئيس الأميركي جو بايدن نفسه، بسبب مواصلة مناشداتهم له بضبط النفس. ولذلك قام بإزاحة الضغوط التي تمارس عليه وصرح بما كان واضحاً ولفترة طويلة: أنه يؤمن بأن إسرائيل لا بد أن يكون لديها حق السيطرة الأمنية على كل الأراضي التي تقع غرب نهر الأردن، وهو ما يشمل أي أراض يمكن أن تشكل الكيان المستقبلي للفلسطينيين.
قال نتنياهو: "يعتبر ذلك شرطاً أساسياً، وهو يتعارض مع فكرة السيادة [الفلسطينية]. ماذا يمكن أن نفعل في هذه الحالة؟ أنا أفصح عن هذه الحقيقة لأصدقائنا الأميركيين، لقد أوقفتُ المحاولات لفرض واقع علينا من شأنه أن يضر بأمن إسرائيل".
أدت فورته الكلامية هذه إلى صدور تأنيب أميركي مباشر من البيت الأبيض، الذي أوضح وبشكل كان لا بد منه: "ليس هناك أي طريق آخر لمواجهة تحديات إسرائيل بعيدة المدى ولضمان أمنها الدائم، كما أنها ليست هناك أي وسيلة للتعامل مع التحدي على المدى القريب لإعادة إعمار قطاع غزة، وتشكيل نوع من أنواع الحكم في غزة، وتوفير الأمن في القطاع، من دون إقامة دولة فلسطينية".
لكن السيد نتنياهو كان قد أوضح، من خلال تصريحاته، حقيقة موقفه، وأدى ذلك إلى إلحاق الضرر بالعلاقات مع واشنطن -وهو ضرر يُعتد به.
لقد تحدى السيد نتنياهو، ومن دون أي سبب وجيه، أقوى حليف لإسرائيل وبصورة علنية -وهو الحليف الوحيد الذي في حال مواجهة إسرائيل أي أزمة وجودية يمكنه وحده حماية دولة إسرائيل من أعدائها الكثيرين. وكان موقفه مسيئاً وينال من احترام أميركا وصورة صارخة للتحدي. وقد يثير هذا الموقف غضب الدول العربية التي نجحت إسرائيل في التوصل إلى سلام معها، وتلك التي كانت، حتى موعد إطلاق "حماس" الحرب الحالية، على وشك توقيع معاهدات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
قد لا يكون في مصلحة إسرائيل تنفير كل من مصر والأردن والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أو أي من جيرانها الآخرين -لكن هذا كان بالضبط ما اختار السيد نتنياهو أن يفعله، ببساطة. وقد فعله بلامبالاة مطلقة. لا شك أن أعداء إسرائيل سيصبحون أكثر تصميماً، وسينظرون إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي على أنها دليل إضافي على عدم إمكانية إقامة دولة فلسطينية بشكل عادل ومتساوية الحقوق طالما بقيت في إسرائيل حكومة يرأسها نتنياهو.
بطبيعة الحال، ثمة حقيقة غير مريحة وراء إصرار السيد نتنياهو. ويعود السبب إلى عدد المستوطنات غير الشرعية المنتشرة على أراضي الضفة الغربية، التي تمت إقامتها على مدى عقود من الزمن، إضافة إلى الخروق الإسرائيلية الأخرى، مما يجعل من مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، أمراً غير قابل للتحقيق، مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق -فيما الأوضاع في غزة غنية عن التعريف.
كثيراً ما لجأ السياسيون الغربيون -وبكل صدق نظراً لسهولة الأمر- إلى الحديث عن مبدأ حل الدولتين كسبيل لعدم مواجهة المشكلات الآنية والمباشرة التي تقع في الإقليم، مثل المجاعة التي يمكن أن تضرب غزة حالياً. ومراراً وتكراراً، تحول مبدأ حل الدولتين أيضاً إلى شماعة يتمسك بها الأطراف بدلاً من العمل أو تقديم الأفكار الجديدة.
ومن الواضح أيضًا أن الحكومات الليكودية المتعاقبة، مثل التي ترأسها نتنياهو، هي صاحبة اليد الطولى في السماح بقيام المستوطنات غير الشرعية، التي كانت قد عملت على ضرب المحاولات السابقة لتحقيق حل الدولتين بشكل واقعي. لكننا إذا وضعنا شكوكنا جانباً، فيبقى أن الواقع والعوامل على الأرض التي من شأنها تحديد ما إذا كان سيمكن للإسرائيليين والفلسطينيين أن يتعايشا في المستقبل كدولتين ذاتي سيادة، قد تغيرت بشكل راديكالي منذ، لنقل، زمن اتفاق أوسلو.
على الرغم من ذلك، وتماماً كما وصف رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل الديمقراطية بأنها أسوأ أنواع الحكم بصرف النظر عن الأنواع الأخرى، فإن حل الدولتين يبقى الحل الأقل سوءاً، والأكثر واقعية.
ويبقى حل الدولتين أهم مما يطرحه نتنياهو الذي يتحدث عننوع من وضع الأراضي المحتلة تحت شكل من أشكال الحماية الإسرائيلية. وحتى لو نجح الإسرائيليون في العثور على فلسطينيين يكونون مستعدين لإدارة هذا النوع من المستعمرة، إلا أن ذلك الكيان الفلسطيني سيكون فاقداً الشرعية، وسيكون غير قادر على منع (الإرهابيين) من مهاجمة الإسرائيليين من دون توقف.
يقول السيد نتنياهو أنه يريد أن تكون إسرائيل آمنة، لكن إدارته للحرب في غزة وآخر طروحاته حول شكل التسوية السلمية قد تأتي بنتائج عكسية، حتى لا نقول أكثر من ذلك. إن "خطته" تمثل ما يعتبر حرباً متواصلة تتخللها وقفات لإطلاق النار بدوافع إنسانية بشكل مرحلي. ولن تكون إسرائيل دولة آمنة لشعبها وتربطها علاقات سلمية مع الدول المحيطة بها.
قد ينتظر السيد نتنياهو ليرى ما إذا كان دونالد ترامب سيعود إلى البيت الأبيض، ولذلك يتلاعب في تعامله مع السيد بايدن. وتبقى أفكار السيد ترامب المتعلقة بمستقبل المنطقة، ومن دون مبالغة، أكثر إهانة بالنسبة للفلسطينيين من الأفكار التي يحملها السيد نتنياهو.
الأمل الوحيد المتاح على صعيد السياسة المحلية الإسرائيلية هي أن السيد نتنياهو لن يبقى طويلاً على رأس السلطة بعد انتهاء الحرب في غزة. وكما نلاحظ، فإنه لم ينجح في الإفراج عن الرهائن بعد، كما أنه لم ينجح في تحقيق النصر في الحرب، وهو بالطبع لن يكون الشخصية التي ستحتاج إليها إسرائيل لتحقيق السلام.
يمكن للسيد بايدن أن يذكر نتنياهو بهذه الحقائق في المرة المقبلة التي يتحدثان فيها، والأفضل أن يكون ذلك الحديث غير علني.

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