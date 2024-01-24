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مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (3-3)

1/24/2024 11:35:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة كريس هيدجز؛ وميكو بيليد - (تقرير كريس هيدجز) 12/1/2024
ميكو بيليد: (...) السفن البحرية الأميركية سبق وأن استُخدمت لأسباب إنسانية من قبل. لماذا لا يقومون بدعم الفلسطينيين؟ لماذا لا يقدمون لهم المساعدات؟ لماذا لا يساعدونهم على إعادة البناء؟ لماذا تذهب دولارات دافعي الضرائب الأميركية لمواصلة هذه الإبادة الجماعية بدلاً من إيقافها ومساعدة الضحايا؟‏
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أعتقد أن هذه أسئلة يحتاج الأميركيون إلى طرحها على أنفسهم لأن ما يحدث لا معنى له على الإطلاق. إنه لمن الجنون المطلق أن يَسمح الناس هنا لحكومتهم بدعم إبادة جماعية لا تتم حتى في الخفاء. إنها حتى تتم من دون تكلُّف عناء إخفائها. إنها في الذروة. الجميع يرونها. الجميع يعرف ما يجري. ومرة أخرى، لسبب غريب، يسمح الأميركيون لجيشهم وحكومتهم بمساعدة الإبادة الجماعية. ليس هناك شك، أعني، في أنها إبادة جماعية. أعني أن تعريف جريمة الإبادة الجماعية واضح بالمطلق، بحيث يمكن لأي شخص البحث عنه ومقارنته بما يجري في فلسطين. ولذلك، هذا بالنسبة لي هو السؤال الأعظم: لماذا لا يطالب الأميركيون بأن تدعم الولايات المتحدة الفلسطينيين؟‏
كريس هيدجز:‏‏ حسنًا، وفقًا لاستطلاعات الرأي، يريد معظم الأميركيين وقف إطلاق النار. لكن اللوبي الإسرائيلي اشترى الكونغرس ودفع ثمنه. وبايدن هو أحد أكبر المستفيدين من المساعدات أو تمويل الحملات من اللوبي الإسرائيلي. وهذا صحيح بالنسبة لكلا الحزبين. أعني، كان تشاك شومر في الحشد الانتخابي يقول، لا وقف لإطلاق النار.‏
ميكو بيليد‏‏: وهو شيء غريب حقًا. وقف إطلاق النار، أعني، هو مطلب صغير جدًا، ولا أعرف لماذا نطالب دائمًا بالحد الأدنى للفلسطينيين. ولكن دعنا نتحدث عن وقف إطلاق النار. أعني، الجنود الإسرائيليون يُقتلون أيضًا بأعداد كبيرة جدًا. كيف أصبح وقف إطلاق النار فجأة مطلبًا مناهضًا لإسرائيل؟ لكنني أعتقد أنه مطلب صغير جدًا. لا أعرف كيف كان أو أين كان أن جاءت هذه الفكرة للمطالبة بوقف إطلاق النار فقط، لأن هذا ليس مطلبًا جادًا. إن إسرائيل تنتهك اتفاقيات وقف إطلاق النار على أي حال، في غضون 24-48 ساعة. أعني، أنت تعرف أن إسرائيل انتهكت تاريخيًا وقف إطلاق النار على الدوام. المطلوب هنا هو فرض عقوبات صارمة، ومنطقة حظر جوي، وتقديم مساعدات فورية للفلسطينيين، ووقف هذا القصف وتقديم ضمانات لسلامة وأمن الفلسطينيين إلى الأبد بحيث لا يحدث هذا مرة أخرى.‏
‏هذا ما يجب أن يكون المطلب. في هذه المرحلة، بعد أن ضحوا بالكثير، وبعد أن أظهروا الكثير مما أعتقد أنه شجاعة هائلة، يستحق الفلسطينيون كل شيء. ونحن كأصحاب ضمير في حاجة إلى المطالبة ليس بوقف إطلاق النار فقط؛ نحن في حاجة إلى المطالبة بتفكيك دولة الفصل العنصري وبوقف كامل ونهاية مطلقة للإبادة الجماعية، ووضع ضمانات بأن الأطفال الفلسطينيين سيكونون آمنين. كنت أتحدث مع عيسى عمرو في وقت سابق في الخليل. أعني، من السخف أن أحدًا لا يتحدث حتى عما يحدث في الضفة الغربية. أصدقائي الفلسطينيون الذين هُم مواطنون في إسرائيل، لا أحد يجرؤ على مغادرة المنزل؛ لا أحد يجرؤ على إرسال رسائل نصية. إنهم يخشون السير في الشوارع. ولا أحد يضمن سلامتهم.‏
إن سلامة الفلسطينيين وأمنهم متروكان لأهواء أي إسرائيلي، وينبغي أن يكون هذا هو موضوع الحديث الآن، بعد كل هذا العنف المروع. يجب أن يكون هذا هو المطلب. يجب أن يكون هذا هو المطلب عندما نشارك في الاحتجاجات وعندما نعلن تلك المطالب، وقف إطلاق النار، وحتى هذا إسرائيل ليست راغبة في تنفيذه. وكما قلتَ، هؤلاء المؤيدون السياسيون لإسرائيل هنا في أميركا ليسوا على استعداد لمجرد التفكير في وقف لإطلاق النار. أعتقد حقًا أنه جزء مجنون من التاريخ هو الذي نشهده الآن، وأعتقد أنه لحظة فاصلة. لقد صنع هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) فرصة لإنهاء هذا الوضع مرة وإلى الأبد؛ إنهاء معاناة الفلسطينيين والقمع والإبادة الجماعية التي يتعرضون لها إلى الأبد. وإذا لم نستغل هذا الآن ونجلب كل هذا إلى نهايته، فإننا سنندم على ذلك لأجيال.‏
كريس هيدجز‏‏: حكومة نتنياهو تتحدث عن هذا الهجوم على غزة، عن هذه الإبادة الجماعية المستمرة منذ شهور. هناك غارات وقصف، وكانت هناك أيضًا ضربات ضد قادة في "حزب الله". ما الذي يثير قلقك في هذا؟ كيف يمكن أن تسير الأمور خطأ بطريقة مريعة؟‏
‏ميكو بيليد‏‏: أعني أن الأمور سارت خطأ بشكل فادح مسبقًا، لأن موت وتدمير الكثير من الأرواح البريئة هو... لا أعرف حتى إذا ما كانت هناك كلمة يمكن أن تصف هذا. إنه شيء مفزع للغاية. أعتقد أن نتنياهو يعتمد على ضبط النفس من طرف "حزب الله" وضبط النفس من طرف إيران وضبط النفس، بطبيعة الحال، من الحكومات العربية التي تم تحييدها كلها إما من خلال التدمير الذاتي، أو التدمير الخارجي أو من خلال التطبيع. إنه يعتمد على هذا، ويعرف أنه يستطيع الاستمرار في إطلاق النار. يمكنه الاستمرار في قصف لبنان، وقصف سورية، والتحريض على كل هذه الأشياء ولن يتحول هذا إلى حرب شاملة. لأنه في نهاية المطاف، على الرغم من أن المقاتلين اللبنانيين و"حزب الله" والفلسطينيين أظهروا أنهم متفوقون كمقاتلين، إلا أنهم لا يملكون سلاسل إمداد، وليست لديهم طائرات حربية، وليست لديهم دبابات. وهكذا سيُصاب المزيد والمزيد من المدنيين بالأذى.‏
‏لذلك لا أعتقد أن ما يجري سيتحول إلى حرب إقليمية وفق أي قدر من الخيال. وهكذا يراهن نتنياهو على ذلك، ولهذا السبب يسمح لهذا بأن يستمر. بالنسبة له، هذه معادلة "كسب-كسب". أعني، لا توجد طريقة يمكن من خلالها أن يطيح به أيٌّ من الذين حوله. لا توجد معارضة. وطالما ظل هذا مستمرًا؛ طالما أن الجميع في حالة أزمة، سوف يمكنه الاستمرار في الجلوس في مقعد رئيس الوزراء، الذي هو بالنسبة له نهاية كل شيء وسيكون كل شيء. وانظر، العالم يدعم. العالم، كحكومات العالم، ينبغي أن أقول.‏
‏إنني أقوم بإجراء مقابلات مع محطات تلفزيون أفريقية، محطات تلفزيون هندية ومع الأوروبيين. الجميع يدعمون إسرائيل. الجميع يستمعون إلى ما أقول، ويعتقدون أنني مجنون لأنني أدعم الإرهاب أو مهما يكن. ومع ذلك، فإن هذا الموقف هو الذي يؤطرونه. لكنني لا أرى أي شيء جيد، لا أرى أن هذا سينتهي ما لم يكن هناك ضغط هائل يمارسه أصحاب الضمائر الحية على حكوماتهم من أجل فرض التغيير؛ فرض العقوبات، فرض نهاية للإبادة الجماعية، وفرض نهاية لدولة الفصل العنصري.‏
كريس هيدجز‏‏: أريد أن نتحدث عن التحول الذي يحدث داخل الصهيونية نفسها من هيمنة قيادة علمانية إلى –ونحن نرى ذلك في حكومة نتنياهو– صعود الصهيونية الدينية، وهو ما ينطبق أيضًا على ما يحدث في داخل جيش الدفاع الإسرائيلي. أتساءل عما إذا كان يمكنك أن تحدثَنا عن تداعيات ذلك.
ميكو بيليد‏‏: بالتأكيد. في الأصل، تقليديًا وتاريخيًا، كانت الصهيونية واليهودية على طرفي نقيض. حتى يومنا هذا يرفض اليهود الأرثوذكس المتشددون الصهيونية، ويرفضون إسرائيل إلى حد كبير. ولكن بعد العام 1967، كان هناك هذا الخلق الجديد للحركة الدينية الصهيونية. هؤلاء المستوطنون الذين ذهبوا إلى الضفة الغربية وأصبحوا "الرواد الجدد". وهم يشكلون اليوم قسمًا كبيرًا من الضباط ومن أولئك الذين انضموا إلى القوات الخاصة وما إلى ذلك. في الماضي، في الجيش، كانت السياسة غير الرسمية هي أنه لا ينبغي السماح لهؤلاء الناس بالتقدم في المراتب. رئيس الأركان الحالي يأتي من هذا العالم، وهو تغيير كبير. هناك العديد من الجنرالات والقادة رفيعي المستوى وما إلى ذلك ممن يأتون من هذا العالم. السبب في أن السياسة غير الرسمية هي أنه لا ينبغي السماح لهؤلاء الناس بالارتقاء هو مزيج سام بشكل لا يصدق، هذا الشكل المسيحاني لليهودية، وهو انحراف.‏
‏هذه ليست اليهودية على الإطلاق، مع هذا التعصب القومي. هذا المزيج سام، ولك أن تنظر إلى ما صنعه. لقد صنع بعضًا من أسوأ العنصريين، وبعضًا من أعنف البلطجية الذين رأيناهم بالتأكيد في التاريخ القصير لدولة إسرائيل، على الرغم من أنني لا أعرف أنهم أقل عنفًا من جيل أبي من الصهاينة العلمانيين. كان هذا مصدر قلق كبير في الماضي لكنهم أصبحوا الآن في كل مكان وهم يشرفون الآن على الحكومة الحالية. إنهم يسيطرون على وزارة المالية، ويشغلون وزارة الأمن القومي، وهم بالتأكيد في الجيش في كل مكان، وهم يديرون العديد من الوزارات الفرعية، وهم رؤساء لجان في الكنيست، وهكذا. وقد قاموا بعملهم. لقد عملوا بجد للوصول إلى ما وصلوا إليه اليوم، وهو المكان الذي يحددون فيه الوجهات، وهم ضمان نتنياهو للبقاء في السلطة.‏
إنهم مجموعة دعمه. هذا هو السبب الذي جعل من الممكن أن يكون لديك، كما رأينا في العام الماضي، مئات الآلاف من الإسرائيليين الذين يحتجون في الشوارع ولم يؤثر ذلك عليه، لأن لديه كتلته في الكنيست التي لن تتركه أبدًا طالما ظل يسمح لهم بممارسة لعبتهم. هذا هو ما يحدث. وهكذا، عندما يتعلق الأمر بالعنف والحقائق الواقعية على الأرض، مرة أخرى لا أعتقد أن هؤلاء الناس أسوأ من جيل والديَّ الذين كانوا صهاينة ومتعصبين في ذلك الوقت وارتكبوا نكبة العام 1948 وأداروا البلاد وأداروا دولة الفصل العنصري خلال العقود القليلة الأولى. لكنه شكل جديد تمامًا من أشكال التعصب لأنه ديني وفاشيّ على حد سواء. وهو لذلك شديد السمية. أعتقد أن لديهم المزيد من الجرأة، المزيد من الرغبة في قتل المدنيين الآن أكثر من أي وقت مضى، حتى بالنسبة للإسرائيليين. أعني، هذا جديد، هذه الأرقام أبعد مما يمكن تصديقه، حتى بالنسبة لإسرائيل نفسها.‏
كريس هيدجز‏‏: أتساءل عما إذا كانت هذه الصهيونية الدينية ربما في أعلى تأثير لها داخل إسرائيل، من حيث إسكات المعارضين وقمع الحريات المدنية وهذا النوع من الأشياء.‏
‏ميكو بيليد‏‏: حسنًا، الإسرائيليون يحبونهم. الإسرائيليون يحبون هؤلاء الناس لأنهم متدينون، لكنهم يرتدون ملابس مثل التي نرتديها نحن. إنهم لا يشبهون اليهود القدامى ذوي اللحى الكبيرة وهذه الإشياء. إنهم جذابون بشكل ما. يرتدون الجينز. والسبب في أنني أقول هذا هو أن أحد أهدافهم هو الاستيلاء على المسجد الأقصى وبناء هيكل يهودي. إنهم يدمرون الأقصى ويقومون بتنظيم هذه الجولات السياحية. في البلدة القديمة في القدس، هناك مسار معين تسلكه من حيث يوجد "الجدار الغربي" حتى المسجد الأقصى، وهو مفتوح لغير المسلمين. وهكذا يقومون بتنظيم تلك الجولات وهناك عدة أوقات غريبة يجرونها فيها على مدار اليوم. وقد قمتُ ببعض هذه الجولات لأرى ما الذي يدور الأمر حوله، ما الذين يفعله هؤلاء الناس، كما تعلم.‏
هذه بشكل أساسي جولات صلاة، وهناك مئات الآلاف من الإسرائيليين الذين يذهبون في هذه الجولات. وهؤلاء إسرائيليون ليسوا متدينين على الإطلاق، هؤلاء أناس علمانيون. أعني أنني أرى الناس الذين يذهبون في هذه الجولات وأنت تصعد ذلك الجسر، فقط لأعطيكَ فكرة عما يدور حوله كل هذا الأمر. أنكَ تصعد ذلك الجسر ثم تنتظر حتى تبدأ الجولة لأنه يتعين عليك أنت تذهب في مجموعة. وهناك يوجد نموذج ضخم للهيكل الجديد× للمعبد اليهودي الذي سيتم بناؤه هناك. ثم تكون لديك مجموعة ضخمة من عناصر الشرطة المسلحين -إنهم ليسوا جنودًا. إنهم من الشرطة ولكنهم يرتدون ملابس عسكرية تمامًا أولئك الذين يرافقون الجولة في كل مكان. وبطبيعة الحال، لا يُسمح للفلسطينيين المسلمين بالتواجد –إنهم يرافقون الجولة في كل مكان ويتوقفون ويصلون في أماكن مختلفة، ويستغرق الأمر كله ربما ساعة. لكن الشيء المثير للاهتمام هو أن الأشخاص الذين يذهبون في هذه الجولات هم إسرائيليون علمانيون. في ذلك الحين، بينما كنت أفعل هذا، كنت أتذكر هذا: حتى عندما كنتُط طفلاً ينشأ ويكبر علمانيًا تمامًا، كنا نغني الأغاني عن اليوم الذي سنبني فيه معبدًا.‏
لماذا كنا نغني الأغاني عن بناء الهيكل؟ لأنه على ما أعتقد شيء تجاوز أهميته الدينية وأصبح ذا أهمية وطنية. وليس هناك أي شك في ذهني في أن نتنياهو، عندما يفعل الإسرائيليون العلمانيون ذلك، سيحب رؤية فكرة تدمير الأقصى وإقامة معبد يهودي هناك. إنها علامة على أننا عدنا؛ لقد عاد الملك داود. وعلى الرغم من أنه لا علاقة لذلك بالتاريخ ولا توجد أي حقيقة فيه، فإن الصلة القائمة على أننا من نسل الملك داود هي شيء يحبه الإسرائيليون. هذا هو ما يدور حوله الأمر، ولذلك العلاقة بين المستوطنين، من يُسمون بالمستوطنين -هذا هو ما يطلق عليهم في المصطلحات الإسرائيلية؛ يطلق عليهم اسم "المستوطنون"- وبين الإسرائيليين العلمانيين العاديين مثيرة للاهتمام لأنهم من ناحية، ينظر إليهم بازدراء لأنهم متدينون، لكنهم، من ناحية أخرى، نوع من المتدينين الجذابين. ولذلك هناك انجذاب وتقارب.‏
كريس هيدجز‏‏: عظيم. كان هذا ميكو بيليد، مؤلف ‏‏كتاب "ابن الجنرال: رحلة إسرائيلي في فلسطين". أود أن أشكر "شبكة أخبار حقيقية" Real News Network وفريق إنتاجها على المشاركنة في إنتاج هذه الحلقة.

*كريستوفر لين هيدجز Chris Hedges (18 أيلول (سبتمبر) 1956 -): هو صحفي أميركي ومؤلف ومعلق. يكتب عمودًا أسبوعيًا في موقع "شيربوست" Scheerpost ويستضيف البرنامج الحواري، "تقرير كريس هيدجز"‏‏The Chris Hedges Report‏‏ على ‏‏شبكة الأخبار الحقيقية‏‏. ‏عمل في بداية حياته المهنية ‏‏كمراسل حربي‏‏ مستقل في ‏‏أميركا الوسطى‏‏ لصحيفة "‏‏كريستيان ساينس مونيتور"‏‏، ‏‏و"محطة الراديو الوطني"، و"دالاس مورننغ نيوز". ‏‏ عمل مراسلاً ‏‏لصحيفة "نيويورك تايمز"‏‏ من العام 1990 إلى العام 2005،‏‏ وشغل منصب رئيس مكتب ‏‏التايمز‏‏ في الشرق الأوسط ورئيس مكتب ‏‏البلقان‏‏ خلال ‏‏الحروب في يوغوسلافيا السابقة.
‏*ميكو بيليد‏‏ Miko Peled: ناشط إسرائيلي أميركي ومؤلف ومدرب كاراتيه، من مواليد العام 1961. وهو مؤلف كتابيّ "‏‏ابن الجنرال: رحلة إسرائيلي في فلسطين‏‏"، الذي نشر في العام 2012، وكتاب "‏‏الظلم: قصة مؤسسة الأرض المقدسة الخمسة‏‏"‏‏، الذي نشر في العام 2017. وهو أيضًا متحدث دولي معروف.‏ أصبح مدافعًا عن فكرة إقامة حوار إسرائيلي مع ‏‏منظمة التحرير الفلسطينية‏‏. وأدان الجيش الإسرائيلي لسيطرته على ‏‏الضفة الغربية‏‏ ‏‏وغزة‏‏ ‏‏وسيناء‏‏ ‏‏ومرتفعات الجولان‏‏، واصفًا الحرب بأنها "حملة للتوسع الإقليمي".
*نشر هذا الحوار تحت عنوان: The IDF's War Crimes Are a Perfect Reflection of Israeli Society

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