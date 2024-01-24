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إعلام عبري: نتنياهو حاول ترتيب اتصال بالسيسي ولم ينجح حتى الآن

1/24/2024 11:35:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت القناة 13 الإسرائيلية عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال إن بنيامين نتنياهو حاول ترتيب اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولم ينجح حتى الآن.
وأضافت "محاولة الاتصال بالرئيس السيسي كانت على خلفية نية إسرائيل العمل في محور فيلادلفيا".
وبينت بأن هنالك محادثات جادة ومستمرة بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين بينهم مدير المخابرات عباس كامل.

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