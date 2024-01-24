إعلام عبري: نتنياهو حاول ترتيب اتصال بالسيسي ولم ينجح حتى الآن

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت القناة 13 الإسرائيلية عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال إن بنيامين نتنياهو حاول ترتيب اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولم ينجح حتى الآن.
وأضافت "محاولة الاتصال بالرئيس السيسي كانت على خلفية نية إسرائيل العمل في محور فيلادلفيا".
وبينت بأن هنالك محادثات جادة ومستمرة بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين بينهم مدير المخابرات عباس كامل.
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