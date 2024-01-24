الاحتلال يقتحم دوما وبيتا ودير الحطب في نابلس

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عدة قرى وبلدات في محافظة نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى دوما ودير الحطب شرق نابلس، كما اقتحمت المنطقة الغربية من بلدة بيتا جنوبا، وسيرت آلياتها العسكرية فيها.
من جهة أخرى شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، من إجراءاتها العسكرية عند مدخل بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية عند مدخل بلدة العيزرية، وكثفت من مركبات الشرطة، في سياق سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها بحق المواطنين.
MENAFN24012024000072011014ID1107765505
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.