الاحتلال يقتحم دوما وبيتا ودير الحطب في نابلس

MENAFN - Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عدة قرى وبلدات في محافظة نابلس.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى دوما ودير الحطب شرق نابلس، كما اقتحمت المنطقة الغربية من بلدة بيتا جنوبا، وسيرت آلياتها العسكرية فيها.

من جهة أخرى شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، من إجراءاتها العسكرية عند مدخل بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية عند مدخل بلدة العيزرية، وكثفت من مركبات الشرطة، في سياق سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها بحق المواطنين.