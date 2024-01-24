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إسرائيل تلجأ إلى العمال الهنود لتعويض النقص الكبير في العمالة

1/24/2024 11:35:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشرت صحيفة“واشنطن بوست” تقريرا لمراسلتها في جنوب آسيا، كاريشما ميهروترا، قالت فيه إن إسرائيل تتطلع إلى معالجة النقص الكبير في العمالة، والذي تفاقم فجأة بسبب حرب غزة، من خلال تشغيل عشرات الآلاف من الهنود في وقت يمنع فيه الفلسطينيون، الذين لعبوا لفترة طويلة دورا حاسما في البناء الإسرائيلي والقطاعات الأخرى، من الدخول.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل كانت تجري بالفعل مناقشات مع الهند بشأن التوظيف قبل هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، والانتقام الإسرائيلي المدمر في غزة، وقد وجهت القيود الصارمة الجديدة المفروضة على العمال الفلسطينيين ضربة للاقتصاد، حيث عاد العديد من العمال الأجانب، ومنهم آلاف التايلانديين، إلى بلادهم بسبب الحرب.
وتقول إسرائيل إنها تأمل في رؤية ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف عامل مهاجر هندي في الأشهر المقبلة. وسيكون ذلك مساويا للعدد الإجمالي للعمال الأجانب، الذين دخلوا البلاد من خلال اتفاقيات ثنائية في عام 2021، وفقا للمركز الإسرائيلي للهجرة الدولية والتكامل.


وقال شاي بوزنر، نائب المدير العام لجمعية بناة إسرائيل:“ستكون الهند واحدة من أكبر الموردين لعمال البناء في إسرائيل في السنوات المقبلة، إن لم تكن أكبرهم”، مضيفا أن حوالي 5 آلاف عامل في نيودلهي وتشيناي قد تم تأمينهم.
وقال بوزنر إن جمعيته لجأت إلى الهند“بسبب قرار منع العمال الفلسطينيين من القدوم إلى إسرائيل منذ بداية الحرب”. وكان حوالي ثلث العمال في قطاع البناء الإسرائيلي من الفلسطينيين، ولكن تم إلغاء تصاريح العمل لأولئك من غزة والضفة الغربية المحتلة بعد اندلاع القتال.
وفي كانون الأول/ ديسمبر، أخبر راؤول سروغو، رئيس جمعية بناة إسرائيل، الكنيست، أن إنتاج الصناعة يبلغ 30%. وقال:“بالنسبة لنا، يمكنك جلب العمال من القمر”.
ويعكس تحول إسرائيل نحو العمال الهنود جزئيا تحسن العلاقات مع الهند في السنوات الأخيرة. وقد تبنى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي العلاقة مع إسرائيل بشكل مفتوح.
وحتى قبل حرب غزة، وقعت تل أبيب ونيودلهي اتفاقا في شهر أيار/ مايو يقضي بإرسال 42 ألف عامل بناء وتمريض هندي إلى إسرائيل، وفقا لتعليقات وزير الخارجية الإسرائيلي السابق إيلي كوهين في البرلمان الإسرائيلي.
تظهر إعلانات التوظيف في جميع أنحاء الهند رواتب تتراوح بين 1,400 دولار إلى 1,700 دولار شهريا. ويقيم الآن ما يقرب من 17 ألف عامل هندي في إسرائيل، معظمهم يعملون في مجال التمريض، وفقا لوسائل الإعلام الهندية المحلية والمسؤولين الإسرائيليين.
وفي حين قلل المسؤولون الهنود من أي صلة بالحرب، إلا أنهم قالوا أيضا إن التوظيف يتسارع الآن. وقال مسؤول حكومي هندي مشارك في العملية، ولم يكن مخولا بالتحدث رسميا:“هذه مجرد البداية. الهدف هو أن ذلك يجب أن يكون أوسع بكثير”.
وينفي المسؤولون الحكوميون الإسرائيليون أن تكون هذه الخطوة تهدف صراحة إلى استبدال العمال الفلسطينيين، لكنهم يعترفون بوجود ضغوط جديدة. وقال مسؤول حكومي إسرائيلي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المفاوضات الجارية:“الوضع الحالي له مطالبه. بالطبع، هناك الآن شعور بمزيد من الإلحاح”.
قبل الحرب، كان عدد الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة“أعلى مستوى على الإطلاق” بلغ 193 ألف فلسطيني، بعد قفزة بمقدار الثلث في عام 2022، وفقا لمنظمة العمل الدولية. وكان خمس القوى العاملة في الضفة الغربية يعمل في إسرائيل.
لكن هذه الأرقام انخفضت بعد اندلاع أعمال العنف. وقال جدعون ساعر، النائب المعارض الذي يخدم في حكومة الطوارئ، لصحيفة“تايمز أوف إسرائيل”:“إن السماح للعمال من أراضي شعب عدو بالدخول إلى إسرائيل خلال الحرب هو خطأ فادح سيكلف دماء”. وقال وزير الاقتصاد نير بركات لصحيفة“جيروزاليم بوست” إن هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر كشف عن“مخاطر” توظيف الفلسطينيين وذكر خطته لاستبدالهم بعمال أجانب.
وقالت الصحيفة إن عودة العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل باتت متشابكة مع سياسات الحرب ضد غزة. بالإضافة إلى شركات البناء والمستشفيات، يضغط الكثيرون في المؤسسة الأمنية من أجل إعادة تفعيل تصاريح العمل بأعداد كبيرة. ويخشى هؤلاء أن يساهم نقص الأجور في إثارة اليأس والغضب في الضفة الغربية، حيث تصاعد العنف بالفعل خلال حرب غزة.
لكن التقارير التي تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان على استعداد لإطلاق برنامج تجريبي يسمح لبعض الفلسطينيين الذين تم فحصهم بالعودة إلى وظائفهم، واجهت معارضة شديدة من النواب اليمينيين. وأدان أكثر من عشرة أعضاء من حزبه، الليكود، الخطة في رسالة عامة يوم الأربعاء.
في الهند، يقول أميت كومار، مسؤول التوظيف في بلدة صغيرة في ولاية أوتار براديش والذي يعمل مع وكالة كبيرة للقوى العاملة في نيودلهي تسمى خدمات التوظيف الديناميكية، للعمال المهتمين، أن المسلمين لا يمكنهم التقدم للوظيفة. وقال في مقابلة:“إنهم لا يريدون عمالا مسلمين”. وفي العديد من مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب التي تشرح العملية وتدعو لتقديم الطلبات، يقول للمشاهدين:“يجب أن يكون اسمك هندوسيا”، و”فقط الإخوة الهندوس يمكنهم التقدم”.
وقال المسؤولون الحكوميون الذين يشرفون على وكالات التوظيف والقوى العاملة الهندية – بما في ذلك في ولايتي هاريانا وأوتار براديش وفي مدينة حيدر أباد – إنه لا توجد قيود على العمال المسلمين.
وانتقدت النقابات والناشطون الهنود حملة التوظيف، زاعمين أن ظروف العمل خطيرة. وقال رامهر بيفاني، الأمين العام لنقابة عمال البناء في هاريانا:“نحن ضد أن يرسل العمال إلى فم الموت. إنهم يغرون العمال برواتب سخية، لكن لن يذهب أي من عمالي”.
في غضون ذلك، أصدر العديد من النقابات الهندية بيانات صحافية تفيد بأن هذه الخطوة ستشير إلى“التواطؤ” مع“حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين”.
وسيحل الهنود محل التايلانديين الذين قتل منهم في 7 أكتوبر، حسب مسؤولين تايلانديين، 39 عاملا واحتجز منهم 32. وغادر حوالي 7 آلاف عامل تايلاندي، من أصل 30 ألفا، إسرائيل، وفقا لصحيفة“تايمز أوف إسرائيل”، وناشدت رئيسة الوزراء التايلاندية سريثا تافيسين العمال التايلانديين المتبقين بالعودة.
ومنذ عام 2014، كان العمال التايلانديون يمثلون باستمرار أكثر من ثلثي العمال المهاجرين الذين يصلون من خلال اتفاقيات ثنائية.
كما غادر العمال النيباليون، تاركين دور رعاية المسنين الإسرائيلية تعمل بنصف موظفيها فقط، وفقا للجنة البرلمانية الإسرائيلية المعنية بالعمال الأجانب.

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