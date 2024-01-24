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توسعة الفرجار

1/24/2024 11:35:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الخبر الرسمي – ويشمل ذلك التصريحات الرسمية- غامض وفضفاض ولا يكشف الحقائق كما هي.
حين يكون الحديث عن العلاقات مع بلد او دولة ما، دوما يحمل الخبر او التصريح الرسمي ديباجة مسبوكة واحدة فإن كان الحديث عن دولة عربية "او إسلامية" نتحدث عن علاقات جيدة مع الدولة "الشقيقة"، وإن كان الحديث عن دولة خارج التصنيف العربي "والإسلامي" يكون الخبر عن علاقات جيدة مع الدولة "الصديقة".
هذه الحيلة انتهت صلاحيتها، وهي صالحة لعصر ما قبل ثورة المعلومات وتدفقها الهائل بكل ما فيه من انفتاح معلوماتي لا يحتاج جهدا كبيرا بصراحة للوصول إلى تفاصيله.
في إقليم ملتهب بشدة، والتحالفات فيه تتم صياغتها بناء على المصالح، لم يعد هنالك مكان شرعي للتصريح الرسمي عن علاقات ثنائية جيدة مع الشقيق أو الصديق، لا يوجد في العلاقات الدولية أشقاء وأبناء عمومة، وليس هناك دفتر عائلة "إقليمي" يصلح لحل الأزمات. أما الصداقات فهي ليست دائمة، ومرتبط مفهومها بالمصالح التي تخلق تلك "الصداقات" والمصالح تتغير بطبيعتها حتى لو بعد وقت طويل.
طيب..
فلنضع السؤال إذا بالصيغة التالية: أين هي مصالحنا الإقليمية والدولية على طاولة صناعة القرار وصياغة علاقاتنا سواء تلك الإقليمية او الدولية؟
هل لا زلنا نعتمد مفهوم "المساعدات المالية" فقط كمعيار لتحديد العلاقات الإقليمية؟ ألا توجد مصالح أكثر اتساعا؟ أليس لدى الأردن موارد "جيوسياسية" ومعرفية يمكن له أن يبني عليها سلسلة علاقات جديدة ونوعية مبنية على مصالح متبادلة تتسق مع مفهوم "التكامل الإقليمي"؟
حتى على المستوى الدولي، ليس هناك وضوح في السياسة الأردنية.
نقرأ ونشاهد "ويمكن الوصول بكلمات مفتاحية على الانترنت إلى كل مصادر الأخبار بكل صورها" عن علاقات جديدة ورفيعة مع دولة أفريقية مثل رواندا! نقرأ ونشاهد بالصور توقيع اتفاقيات بين الأردن ورواندا منها اتفاقيات تجارية، بل واتفاقيات تتعلق بمنح مواطني البلدين حق الدخول بدون تأشيرات بينهما، وربما في ذلك مصلحة أردنية لكن ألا يستحق الأمر توضيح تلك المصلحة مع الدولة التي أصبحت صديقة بفترة وجيزة، لنفهم كيف لا تستحق دول "شقيقة" ذات الامتيازات مثلا في حق الدخول إلى الأردن؟
شخصيا، أتحمس لهذا التوسع في العلاقات المبني على مصالح تحققها الدولة الأردنية، وتوسع دائرة الفرجار على الخارطة يجب أن تكون محسوبة على أن تكون إبرة الفرجار مثبتة على منتصف دائرة المصالح الأردنية.
ماذا عن المسافات الأقرب في محيطنا الإقليمي؟ المعطيات تتغير بقوة، وهذا يعني تغيرا في المصالح مما يعني ضرورة مراجعة العلاقات وتقديم المصالح لتحديدها؟
نعم، لدينا أدوات دبلوماسية رسمية تعمل بكافة القنوات وجهودها مشكورة، لكن هناك أدوات مساندة يمكن استخدامها تدرس وتقيس وتختبر بدون أي كلف رسمية، تتعلق بالنخب الفكرية والمثقفة من أردنيين في الداخل الأردني وخارجه يملك كل منهم شبكة علاقات جيدة من المعارف في الدول الأخرى، ويمكن توظيفها بشكل منهجي ومنظم ومستمر، لإعادة التقييم وقراءة ما هو خلف سطور ذلك الخبر الرسمي والمتعلق دوما بالعلاقات الثنائية بين البلدين، شقيقين أو صديقين.

MENAFN24012024000072011014ID1107765501

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