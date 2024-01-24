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الشوارع المحفرة بالمعراض.. معاناة تتفاقم شتاء

1/24/2024 11:34:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات كشفت المنخفضات الجوية وتساقط الأمطار عن سوء البنية التحتية وأوضاع الطرقات في القرى والبلدات التابعة لبلدية المعراض بمحافظة جرش، بعد ان تحولت طرقات رئيسة وفرعية الى برك مائية واصبحت مصائد للمركبات.
ولم تشهد شوارع تابعة لبلدية المعراض منذ عشرات السنين أي عمليات صيانة أو تأهيل، وفق سكان قالوا لـ "الغد"، "يبدو أن تعبيد الطرقات يعتبر من الخدمات الثانوية".
يقول عبد الرحمن الزعبي إن السكان يقومون حاليا بترقيع الحفر ولمنع تجمع البرك المائية أمام منازلهم باستخدام مادة الإسمنت، للحد من الأضرار التي تسببها البرك المائية بمركباتهم وتعطلها بين الحين والآخر في كل منخفض جوي، كون هذه الطريقة تخفف من سوء أوضاع الطرق وتقلل من الأضرار.
وأوضح أن أعمال التعبيد والصيانة التي تنفذها بلدية المعراض تكاد تكون معدومة وغير ملموسة على أرض الواقع، مستذكرا، "لم تنفذ أي عمليات صيانة للطرقات منذ سنوات وأوضاعها أصبحت في أسوأ حال، ويطالب السكان بضرورة صيانتها ولكن دون جدوى".
ولفت إلى ان الحفر واهتراء الطبقة الاسفلتية للشوارع يسهم بوقوع حوادث سير للمركبات نتيجة محاولة كل سائق تفاديها، اضافة إلى ما تسببه من اعطال بالمركبات، ويزداد الأمر سوءا خلال تساقط الأمطار بعد أن تتحول هذه الحفر إلى برك ومصائد للمركبات.
وقال فراس بني حمدان إن مستوى الخدمات التي تقدمها بلدية المعراض في تراجع مستمر، وتقتصر خدماتها على جمع النفايات وبشكل غير منتظم، ولم يتم تعبيد الطرق منذ سنوات، كما أن وحدات الإنارة شبه معطلة، وحاويات جمع النفايات قديمة ومهترئة، ويعمد السكان على جمع النفايات ووضعها على جوانب الطرقات والأرصفة ما حول العديد من الطرقات إلى مكاره صحية.
ويعتقد أن السكان ملتزمون بترخيص منازلهم ودفع المسقفات والضرائب وبدل جمع النفايات على فواتير الكهرباء ومن حقهم الحصول على أفضل الخدمات من بلديتهم، سيما وأن بلدتهم تفتقر لكافة الخدمات حتى حديقة أو متنزه أو مكتبة أو مختبر حاسوب أو قاعة اجتماعات ولا حتى الخدمات الأساسية، وبالكاد تقوم البلدية بتحجير أسوار المقابر وجمع النفايات وباقي موازنتها تدفع رواتب لموظفيها.
وكان رئيس بلدية المعراض حسن المرازيق قد اكد في حديث مع وسائل إعلامية أن البلدية طرحت العام الماضي عطاءات بقيمة 880 ألف دينار لتعبيد طرق داخل البلدية وصيانة مبنى البلدية وتأثيث قاعة منطقة الحدادة والقاعة الموجودة داخل مبنى البلدية.
وبين أن العطاءات التي طرحت توزعت بين صيانة وتعبيد طرق بقيمة 500 ألف دينار وصيانة مبنى البلدية بقيمة 150 ألف دينار وإنشاء بوابة (مدخل) للبلدية بقيمة 35 ألف دينار وتعبيد شارع عيصرة بقيمة 150 ألف دينار.
وأضاف المرازيق بأن البلدية طرحت أيضا عطاء تأثيث قاعة الحدادة بقيمة 15 ألف دينار مبينا أنه تمت إحالة إعادة تأهيل وإنشاء جدار استنادي لمقبرة نحلة.
في المقابل، أكد مصدر مطلع في بلدية المعراض أن البلدية لم تنفذ أي عطاءات تعبيد طرقات في المعراض العام الماضي باستثناء تعبيد دوار في منطقة نحلة للضرورة القصوى وسيتم على موازنة هذا العام تعبيد طرقات بقيمة قد تصل لمليون دينار منها 145 ألف دينار على موازنة مجلس المحافظة و770 ألف دينار على نفقة البلدية لطرق فرعية ورئيسة داخل التنظيم، فضلا عن بدء تنفيذ عطاء تعبيد وتوسعة طريق ساكب - سوف بقيمة 260 ألف دينار، وهذه العطاءات سيتم البدء بتنفيذها بعد انتهاء فصل الشتاء مباشرة.
جدير ذكره أن موازنة بلدية المعراض العام الماضي لم تتجاوز 7.5 مليون دينار بنسبة عجز عالية تقارب من 7428519، بينما تذهب أغلب موازنتها كرواتب للموظفين.

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