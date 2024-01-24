Thursday, 25 January 2024 08:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


47 ألفا ديون على الصحة تعطل منحة دولية بمليون دينار لبلدية إربد

1/24/2024 11:34:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي يهدد إصرار بلدية إربد الكبرى على تسديد أو منح ضمانات تسديد وزارة الصحة مبلغ 47 ألف دينار كذمم على وزارة الصحة بدل مسقفات ورسوم صحي على قطعة أرض تملكها الأخيرة في منطقة الرابية بضياع منحة بقيمة مليون دينار خصصتها منظمة الصحة العالمية لإقامة مستودع خاص بمطاعيم الأطفال على قطعة الأرض.
ووفق مصادر مطلعة فإن مديرية صحة إربد راجعت بلدية إربد من أجل الحصول على موقع مخطط وترسيم، إلا أن البلدية رفضت لحين دفع مبلغ 47 ألفا بدل مسقفات وعوائد مترتبة على القطعة المراد إقامة المشروع عليها، الأمر الذي يهدد بخسارة المنحة وخصوصا وأن الجهة المانحة حددت شهرا واحدا للمنحة، وفي حال لم تحصل على المخططات سيتم إلغاؤها.
وقالت المصادر إن إقليم الشمال يفتقر لمستودع مطاعيم نموذجي وأن الحاجة ضرورية لإنشاء هذا المستودع الذي سيزود جميع محافظات الشمال بالمطاعيم المتعلقة بالأطفال أو أي مطاعيم أخرى بدلا من الذهاب إلى المستودع الرئيس في عمان والمراكز الفرعية في المحافظة، مشيرة إلى أن المستودع يسهم بحفظ تلك المطاعيم بشكل آمن.
وأوضحت المصادر أن جميع المخططات الهندسية جاهزة لبناء المستودع بمواصفات عالمية، فيما طرح العطاءات اللازمة متوقف على بعض الأوراق من البلدية.
بدوره، قال مدير صحة اربد الدكتور شادي بني هاني إن الوزارة حصلت على منحة من منظمة الصحة العالمية وتم مخاطبة بلدية اربد للحصول على مخطط موقع وترسيم لقطعة الارض التي سيقام عليها المشروع، إلا أن البلدية رفضت بحجة وجود رسوم مسقفات وصرف صحي على القطعة والمقام على جزء منها مستشفى الأميرة رحمة ومستشفى الأميرة بديعة وعيادات مستشفى الأميرة بسمة.
وأكد بني هاني أن الموقع المقرر إقامة مستودع عليه هو مهبط للطائرة محاذ لمستشفى الأميرة بديعة وتم أخذ الموافقات اللازمة من قبل القوات المسلحة الأردنية من أجل السماح لهم ببناء المستودع، فيما رفضت البلدية إعطاء المخططات لحين كتابة تعهد رسمي من صحة إربد بدفع المبلغ، ورفضت كتابا من وزارة الصحة والذي يتضمن الموافقة على دفع الذمم المالية على قطعة الأرض.
وأشار إلى أن المنحة سيتم إلغاؤها في حال لم يتم إنجاز المعاملات بأقرب وقت، مؤكدا أن صحة إربد ستقوم بكتابة تعهد بالتزامها بدفع المبلغ خلال عام لتجنب إلغاء المنحة رغم عدم وجود أي مخصصات مالية في المديرية لدفع المبلغ.
بدوره، قال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي إن الأموال المترتبة على الصحة بدل مسقفات هي أموال عامة ولا يوجد في القانون أي بند لإعفائها من المبلغ المرتب عليها وأن أي إجراء بإعفائها من المبالغ المالية بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن إعفاء أي مبلغ سيعرض المجلس البلدي للمساءلة القانونية ويتم اعتبار ذلك شبهة فساد، مؤكدا أنه تم الطلب من صحة إربد الالتزام بدفع المبلغ خلال عام أسوة بالمواطنين دافعي الضرائب وسيتم إعطاؤها مخطط موقع وترسيم تجنبا لإلغاء المنحة المقدرة بمليون دينار.
يذكر أن تربية إربد كانت تعرضت لحالة مشابهة بعد أن أصرت بلدية إربد الكبرى على استيفاء مبلغ 700 الف دينار تحققات بدل مواقف على مشاريع أبنية ثلاث مدارس بمنحة مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وكانت التربية قد رفضت دفع المبلغ، ما هدد وقتها بضياع المنحة المقدرة بـ 21 مليون دينار وإلغاء المشروع.
واستندت "الوكالة" بموقفها على كتاب صادر من رئاسة الوزراء يعفي المشروع من دفع المبلغ، بينما تمسكت البلدية بالقوانين والأنظمة التي توجب توفير مواقف للأبنية أو دفع رسوم بدل مواقف.

MENAFN24012024000072011014ID1107765498

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث