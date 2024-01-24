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جسور متهالكة على قناة الغور.. هل تصمد لحين صيانتها؟

1/24/2024 11:34:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف العبور على جسور متهالكة فوق قناة الغور، هاجس يومي يعيشه آلاف السكان في لواء الغور الشمالي، يعتبرون لحظات العبور بـ"السير فوق الخطر"، في وصف يعكس حالة الخوف من حادثة انهيار قد تسبق عمليات الصيانة المتأخرة.
حديث السكان عن خطر الجسور الواقعة على امتداد قناة الملك عبدالله من شمال الغور لجنوبه، لا يخلو من اتهام الجهات المعنية بـ "التقصير"، والتي وعلى حد تأكيدهم "لا تنفذ عمليات صيانة دورية للجسور رغم أنها قديمة ومتهالكة".
هذا الاتهام يغذيه استمرار مشاهدة جسور مهترئة وتحتاج للصيانة الفورية منذ سنوات، من دون أن تقدم أي جهة على تفقدها ووضعها على قائمة الصيانة المستعجلة.
ويستخدم الجسور، والتي منها ما هو حديدية وأخرى إسمنتية وتربط بين ضفتي القناة، الآلاف يوميا، سواء عن طريق عبورهم بالمركبات أو سيرا على الأقدام.
ووفق السكان، فإن العديد من جسور القناة تشكل بوضعها الحالي خطرا على حياة مستخدميها، الأمر الذي يدعو إلى سرعة صيانتها أو حتى استبدال بعضها.
يقول محمد العلي، "أغلب الجسور عرضة للانهيار في أي لحظة، وقد يتسبب ذلك بكارثة حقيقية، خصوصا على من يستخدمها بشكل يومي".
وتابع "الأمر لا يحتمل الانتظار والحاجة ماسة لحل المشكلة، ويجب العمل على هدم الجسور وإنشاء أخرى حديثة بمواصفات تتحمل الظروف الجوية، والأحمال التي تعبر عليها يوميا".
ولفت إلى أن مياه الأمطار في كل موسم مع بقاء الجسور على حالها تزيد من تآكل واهتراء بنيتها، فيما تسهم كثافة المرور اليومية بكشف الخطر بوقت أسرع.
محمد القويسم من سكان منطقة المشارع يعتبر أن عمليات الصيانة التي تنفذ على بعض الجسور غير كافية، قائلا "صيانة الحديد المهترئ للجسر جراء العوامل الطبيعية يبدو أمرا غير مجد".
ويطالب القويسم من الجهات المعنية إجراء صيانة تتناسب وحجم الضرر الذي لحق ببعض الجسور، وإذا كان هناك ضرر بالغ يجب استبدال الجسر بإنشاء آخر جديد.
وتابع "الكل يعلم خطورة الجسور، في نفس الوقت فالكل مضطر إلى عبورها، ولا توجد بدائل تعفي السكان من استخدام جسور مهترئة وخطرة".
وأضاف الجسور متفاوتة الخطورة، فمنها ما هو بحالة جيدة، غير أن بعضها سعته ضيقة وتعرضت أجزاء منها للانهيار، ويبدو أنها ستخرج عن الخدمة قريبا، متمنيا أن لا يكون هذا الخروج بشكل مفاجئ عن طريق انهيارها بالكامل.
وقال خالد التلاوي إن "تلك الجسور تعتبر ممرا حيويا للعديد من المزارعين وسكان الأغوار ويستخدمها الطلبة أثناء ذهابهم لمدارسهم وعودتهم منها، وهناك العديد من مزارع الحمضيات التي تتواجد على الجانب الآخر من القناة، ويضطر أصحابها إلى استخدام الجسور بشكل مكثف يوميا".
ودعا الجهات المختصة لإنشاء جسور جديدة، أو إعادة تأهيل الحالية ضمن مواصفات عالية الجودة، حفاظا على سلامة الأهالي ممن يعبرونها يوميا، وبالذات الطلبة، بعد أن فتحت المدارس أبوابها.
وتفتقر جسور على القناة لعناصر السلامة العامة، وتشكل خطرا على سلامة من يعبرونها، خاصة أثناء الليل كونها تفتقد للإنارة أو شواخص مرورية.
بدوره، قال رئيس بلدية شرحبيل بن حسنة- التي تتواجد بالمناطق التابعة لها العديد من الجسور- محمد المرايحة، إن صيانة الجسور ليست من اختصاص البلدية، مشيرا إلى أنها مسؤولية تقع على عاتق سلطة وادي الأردن، في وقت أقر فيه أهمية الجسور كونها معبرا للأهالي، وأن إعادة تأهيلها بات ضروريا.
وفيما يخص دور مجلس محافظة إربد التي يتبع إليها لواء الأغوار برفد مخصصات لصيانة الجسور، أكدت عضو اللجنة اللامركزية عن اللواء إيثار الرياحنة أنه تم تخصيص مبلغ من موازنة المجلس للعام 2024، لغايات إجراء بعض الأعمال اللازمة وهي أعمال مختلفة من بينها صيانة الجسور سواء الجسور الإسمنتية أو الحديدية.
وأقرت بخطورة بعض الجسور على حياة المواطنين، لا سيما وأن طبيعة المنطقة تفرض إقامة تلك الجسور ولا يمكن الاستغناء عن استخدامها بشكل يومي.
من جانبه، أقر مصدر من سلطة وادي الأردن حاجة العديد من الجسور القائمة على قناة الملك عبدالله، والممتدة من العدسية شمالا وحتى الشونة الجنوبية، لصيانة وإعادة تأهيل، كونها ضيقة وفيها تشققات، خاصة وأنها تشهد حركة سير كثيفة يوميا.
وأكد المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن "السلطة" بصدد تنفيذ أعمال صيانة كاملة للجسور، وهناك أعمال نفذت في وقت سابق، مشيرا إلى أن كثافة استخدام الجسور والعوامل الطبيعية؛ تسهم باهتراء أو تآكل أجزاء من الجسور، وهو ما يتطلب صيانة دورية لها، وهذا الأمر تحرص عليه السلطة التي ستنفذ عمليات تفقد وصيانة شاملة للجسور.

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