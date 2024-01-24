تحضيرات الذئاب مستمرة

تحضيرات الذئاب مستمرة
التاريخ
1/24/2024 11:33:06 PM
(MENAFN
- Al Watan) فرض مدرب التعاون، البرازيلي بريكليس شاموسكا على لاعبيه تدريبات صباحية ومسائية، بمعسكر الذئاب المقام حاليا في العين الإماراتية، حيث خصصت الفترة الصباحية للجانب اللياقي، فيما كان المران المسائي فنيا.
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