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تحضيرات الذئاب مستمرة

1/24/2024 11:33:06 PM
(MENAFN- Al Watan) فرض مدرب التعاون، البرازيلي بريكليس شاموسكا على لاعبيه تدريبات صباحية ومسائية، بمعسكر الذئاب المقام حاليا في العين الإماراتية، حيث خصصت الفترة الصباحية للجانب اللياقي، فيما كان المران المسائي فنيا.

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