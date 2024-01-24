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الرياض يركز على القوة البدنية

1/24/2024 11:33:06 PM
(MENAFN- Al Watan) ركز مدرب الرياض، البرازيلي أودير هيلمان، خلال تدريبات مدرسة الوسطى، خلال فترة التوقف الحالية، على تدريبات القوة البدنية، لرفع معدلها، والمعدل اللياقي، إضافة إلى بعض التدريبات الفنية.

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