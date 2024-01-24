أبها يواجه الوحدة وديا

أبها يواجه الوحدة وديا
التاريخ
1/24/2024 11:33:06 PM
(MENAFN
- Al Watan) يخوض أبها اليوم مباراته الودية الثانية خلال فترة التوقف الحالية، عندما يلتقي نظيره الوحدة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
وكان زعيم الجنوب رفع من وتيرة تحضيراته خلال فترة التوقف الحالية، على فترتين صباحية ومسائية استعدادا لمواجهة الوحدة الودية، وركز الجهاز الفني لزعيم الجنوب على رفع المعدل اللياقي لدى لاعبيه.
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