Thursday, 25 January 2024 08:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فينالدوم قائدا للكوماندوز

1/24/2024 11:33:05 PM
(MENAFN- Al Watan) استقر الجهاز الفني للاتفاق، بقيادة المدرب ستيفن جيرارد، على منح شارة قيادة الكوماندوز للهولندي جورجينيو فينالدوم.
وكان الإنجليزي هندرسون يقود فارس الدهناء خلال الفترة الماضية، قبل أن يقرر الرحيل عن دوري روشن، وخوض تجربة جديدة رفقة أياكس الهولندي.
وارتدى فينالدوم شارة قيادة الفرق التي سبق اللعب ضمن صفوفها خلال أوقات سابقة مثل ليفربول وآيندهوفن إلى جانب منتخب هولندا.

MENAFN24012024000089011017ID1107765481

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث