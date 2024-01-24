فينالدوم قائدا للكوماندوز

(MENAFN
- Al Watan) استقر الجهاز الفني للاتفاق، بقيادة المدرب ستيفن جيرارد، على منح شارة قيادة الكوماندوز للهولندي جورجينيو فينالدوم.
وكان الإنجليزي هندرسون يقود فارس الدهناء خلال الفترة الماضية، قبل أن يقرر الرحيل عن دوري روشن، وخوض تجربة جديدة رفقة أياكس الهولندي.
وارتدى فينالدوم شارة قيادة الفرق التي سبق اللعب ضمن صفوفها خلال أوقات سابقة مثل ليفربول وآيندهوفن إلى جانب منتخب هولندا.
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