نجم النموذجي يقترب من العودة

(MENAFN
- Al Watan) يواصل لاعب الفتح، توفيق بوحيمد برنامجه التأهيلي بعد الشفاء من الإصابة التي لحقت به خلال منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، استعدادًا للدخول في التدريبات الجماعية للنموذجي، الذي كثف تحضيراته مع الفريق خلال فترة توقف الدوري الحالية.
وعمد المدرب الكرواتي سلافن بيليتش إلى إجراء حصة تدريبية تنوعت بين تمرينات تنشيطية وفنية، وأخضع لاعبوه إلى تمرين اختبار الجهد للاطمئنان على المستوى اللياقي.
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