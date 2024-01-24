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نجم النموذجي يقترب من العودة

1/24/2024 11:33:05 PM
(MENAFN- Al Watan) يواصل لاعب الفتح، توفيق بوحيمد برنامجه التأهيلي بعد الشفاء من الإصابة التي لحقت به خلال منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، استعدادًا للدخول في التدريبات الجماعية للنموذجي، الذي كثف تحضيراته مع الفريق خلال فترة توقف الدوري الحالية.
وعمد المدرب الكرواتي سلافن بيليتش إلى إجراء حصة تدريبية تنوعت بين تمرينات تنشيطية وفنية، وأخضع لاعبوه إلى تمرين اختبار الجهد للاطمئنان على المستوى اللياقي.

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