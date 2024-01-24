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الحوامل النباتيات معرضات للخطر

1/24/2024 11:20:54 PM
(MENAFN- Al Watan) النساء اللواتي يتبعن نظاما غذائيا نباتيا في أثناء الحمل يمكن أن يعرضن أنفسهن وأطفالهن لخطر المشاكل الصحية، وفقا لبحث جديد.
فقد وجدت دراسة، أجراها باحثون دنماركيون، أن الأمهات النباتيات يواجهن احتمالات أعلى للإصابة بتسمم الحمل، في حين أن أطفالهن أكثر عرضة للولادة بوزن أقل عند الولادة. في السنوات الأخيرة، كانت موجة الخضرية تجتاح المجتمعات الغربية، مدفوعة بالمخاوف البيئية والأخلاقية ورعاية الحيوان. أصبح نمط الحياة النباتي هذا، الذي كان في يوم من الأيام حركة هامشية، جزءا كبيرا من المشهد الغذائي. شهدت الدنمارك، على سبيل المثال، ارتفاعا في النباتية من أقل من 1% في 2010 إلى نحو 3% في 2022، ولا سيما بين الشباب والأمهات الحوامل. لكن ماذا يعني هذا التحول بالنسبة لنتائج الحمل؟ تقدم مجموعة المواليد الوطنية الدنماركية، التي تضم أكثر من 91000 امرأة، بعض الإجابات عن هذا السؤال، إذ تهدف هذه الدراسة إلى كشف التركيب الغذائي لمختلف الوجبات الغذائية النباتية في أثناء الحمل، وارتباطاتها بنتائج الولادة. وقد أجريت الدراسة بين 1996 و2002، وشملت 91381 امرأة حامل، وتغطي ما يقرب من 35% من جميع الولادات في الدنمارك خلال تلك الفترة. وأجرى مؤلفو الدراسة مقابلات مع المشاركات بدقة، وحللوا وجباتهن الغذائية باستخدام استبيان شامل لتواتر الغذاء. وصنف الفريق النساء اللواتي يتبعن الوجبات الغذائية النباتية على أنهن نباتيات من الأسماك/الدواجن، أو نباتيات لاكتو/أوفو، أو نباتيات، ثم قارنت الدراسة هذه المجموعات مع الأمهات آكلات اللحوم، لتقييم الاختلافات في أوزان الولادة، وأطوال الحمل، ومضاعفات الحمل.

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