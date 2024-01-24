دار طنطورة أول نزل سكني بالعلا

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن افتتاح أول فندق تراثي في البلدة القديمة مجاور للساعة المشهورة ((طنطورة)) بمسمى دار طنطورة؛ وذلك للمحافظة على التراث التقليدي مع تقديم طابع مختلف بالسكن والخيارات السكنية بالمحافظة.
وأشارت الهيئة إلى أن الفندق والمكون من 30 غرفة فندقية إضافة إلى مطعم ومقهى وناد صحي هو عبارة عن مجموعة من مبانٍ عدة تقليدية مصنوعة من الطين، وتم إعادتها باستخدام أدوات تقليدية ودمجها مع تقنيات الهندسة الحديثة.
وتعمل الهيئة من خلال ذلك على تنويع وتوفير خيارات ضيافة مختلفة عبر تطوير مشروعات عصرية متنوعة تتماشى مع عناصر البيئة الطبيعية الثقافية، وتتمزج الأصالة بالحداثة مما يعزز جاذبية العلا لمختلف الزوار.
كما تم تصميم غرف الفندق على طريقة تراثية تقليدية في بناء منازل العلا قديما والاعتماد كليا على تحقيق عناصر الاستدامة في مختلف تفاصيل البناء والتطوير للمباني التي يشملها الفندق، حيث جرى تنفيذ الفندق الذي يضم ساعة الطنطورة الشهيرة بالعلا بعد دراسات عديدة على مختلف المستويات منها أعمال الإنشاء والتطوير والتأهيل، وذلك بهدف توفير تجربة فريدة ونوعية للزوار لاستكشاف تاريخ العلا وحضارتها.
ويتجسد اهتمام الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالبلدة القديمة باختيارها من قبل منظمة السياحة العالمية ضمن قائمة أفضل القرى السياحية للعام 2022 حيث يتوافق مع معايير الاختيار التي تهتم بالقرى السياحية التي تتبنى السياحة كمحرك للتنمية، وتدعم خلق فرص جديدة للوظائف وتلتزم بالابتكار والاستدامة بجميع عناصرها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
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