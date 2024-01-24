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دار طنطورة أول نزل سكني بالعلا

1/24/2024 11:20:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن افتتاح أول فندق تراثي في البلدة القديمة مجاور للساعة المشهورة ((طنطورة)) بمسمى دار طنطورة؛ وذلك للمحافظة على التراث التقليدي مع تقديم طابع مختلف بالسكن والخيارات السكنية بالمحافظة.
وأشارت الهيئة إلى أن الفندق والمكون من 30 غرفة فندقية إضافة إلى مطعم ومقهى وناد صحي هو عبارة عن مجموعة من مبانٍ عدة تقليدية مصنوعة من الطين، وتم إعادتها باستخدام أدوات تقليدية ودمجها مع تقنيات الهندسة الحديثة.
وتعمل الهيئة من خلال ذلك على تنويع وتوفير خيارات ضيافة مختلفة عبر تطوير مشروعات عصرية متنوعة تتماشى مع عناصر البيئة الطبيعية الثقافية، وتتمزج الأصالة بالحداثة مما يعزز جاذبية العلا لمختلف الزوار.
كما تم تصميم غرف الفندق على طريقة تراثية تقليدية في بناء منازل العلا قديما والاعتماد كليا على تحقيق عناصر الاستدامة في مختلف تفاصيل البناء والتطوير للمباني التي يشملها الفندق، حيث جرى تنفيذ الفندق الذي يضم ساعة الطنطورة الشهيرة بالعلا بعد دراسات عديدة على مختلف المستويات منها أعمال الإنشاء والتطوير والتأهيل، وذلك بهدف توفير تجربة فريدة ونوعية للزوار لاستكشاف تاريخ العلا وحضارتها.
ويتجسد اهتمام الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالبلدة القديمة باختيارها من قبل منظمة السياحة العالمية ضمن قائمة أفضل القرى السياحية للعام 2022 حيث يتوافق مع معايير الاختيار التي تهتم بالقرى السياحية التي تتبنى السياحة كمحرك للتنمية، وتدعم خلق فرص جديدة للوظائف وتلتزم بالابتكار والاستدامة بجميع عناصرها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

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