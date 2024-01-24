4 عمليات عالية الخطورة خلال أسبوع

(MENAFN
- Al Watan) نجح مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب عضو تجمع القصيم الصحي الأسبوع الماضي في إجراء 4 عمليات قلب مفتوح، اثنتان منها لمريضين مصابين بفشل كلوي كامل ويخضعان لغسيل كلوي بشكل منتظم.
وفي السياق تمكّن أطباء المركز من إجراء عملية قلب مفتوح عالية الخطورة لشاب يبلغ من العمر 43 عامًا كان يعاني من نقص تروية قلبية غير مستقر مع انسدادات شديدة ومتعددة في الشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب ويخضع لغسيل كلوي بشكل منتظم بسبب فشل في وظيفة الكلى مما يسهم في زيادة نسبة خطورة العملية.
وأوضح التجمع أنه تم تحضير المريض بشكل دقيق للجراحة وخضع للعملية التي استغرقت 4 ساعات تم خلالها زرع وصلات شريانية ووريدية مع استئصال ترسبات عصيديّة بشكل حبل قاسٍ من الشريان التاجي الأمامي، حيث بلغ طول تلك العصيدة كامل طول الشريان التاجي.
ولفت إلى أنه بعد نجاح العملية مكث المريض في قسم عناية جراحة القلب لمدة 48 ساعة، وبعد خروجه من العناية تابع الكادر الطبي الإشراف على علاجه في قسم الجراحة لثلاثة أيام، قبل أن يغادر المركز وهو بصحة جيدة، ويكمل متابعة حالته بشكل دوري في عيادات جراحة القلب.
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