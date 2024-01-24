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4 عمليات عالية الخطورة خلال أسبوع

1/24/2024 11:20:54 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب عضو تجمع القصيم الصحي الأسبوع الماضي في إجراء 4 عمليات قلب مفتوح، اثنتان منها لمريضين مصابين بفشل كلوي كامل ويخضعان لغسيل كلوي بشكل منتظم.
وفي السياق تمكّن أطباء المركز من إجراء عملية قلب مفتوح عالية الخطورة لشاب يبلغ من العمر 43 عامًا كان يعاني من نقص تروية قلبية غير مستقر مع انسدادات شديدة ومتعددة في الشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب ويخضع لغسيل كلوي بشكل منتظم بسبب فشل في وظيفة الكلى مما يسهم في زيادة نسبة خطورة العملية.
وأوضح التجمع أنه تم تحضير المريض بشكل دقيق للجراحة وخضع للعملية التي استغرقت 4 ساعات تم خلالها زرع وصلات شريانية ووريدية مع استئصال ترسبات عصيديّة بشكل حبل قاسٍ من الشريان التاجي الأمامي، حيث بلغ طول تلك العصيدة كامل طول الشريان التاجي.
ولفت إلى أنه بعد نجاح العملية مكث المريض في قسم عناية جراحة القلب لمدة 48 ساعة، وبعد خروجه من العناية تابع الكادر الطبي الإشراف على علاجه في قسم الجراحة لثلاثة أيام، قبل أن يغادر المركز وهو بصحة جيدة، ويكمل متابعة حالته بشكل دوري في عيادات جراحة القلب.

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