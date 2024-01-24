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تخويف زوار الأماكن العامة مجرَّم

1/24/2024 11:20:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد مستشار قانوني، أن الحركات والأقوال التي فيها إساءة أو إضرار بالمتواجدين في الأماكن العامة، التفت النظام لتجريمها وفق لائحة الذوق العام، ففي المادة الـ1 من اللائحة، ((لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر)).
الفتنة والفرقة
قال المستشار القانوني المحامي هشام الفرج: نص النظام الأساسي للحكم في المادة الـ11 منه على أن المجتمع السعودي يقوم على أساس الاعتصام بحبل الله، والتعاون على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم التفرقة؛ كما نصت المادة الـ12 أن ((تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام))، فتمنع الدولة كل ما يسبب الفتنة والفرقة وانقسام المجتمع السعودي.
عقوبات النشر والتصوير
أبان الفرج، أن من يقوم بتصوير هذه الحركات المسيئة المسببة للفرقة، والفتنة ومن يقوم بنشرها على نطاق واسع، فعقوبته تكون أشد ممن صدر منه الفعل دون نية التصوير والنشر، فنصت المادة الـ3 من نفس النظام على أن من يقوم بالتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، يعاقب بالسجن حتى سنة و/أو بالغرامة حتى 500 ألف ريال، كما نص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المادة الـ6 على أن من يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، فيستحق السجن حتى 5 سنوات و/أو بالغرامة حتى 3 ملايين ريال، كما يجوز تضمين الحكم الصادر النص على النشر على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، مشددًا على الجميع عدم المساهمة في إنتاج ونشر ما من شأنه زرع الفتنة بين أفراد المجتمع، لأن العقوبة المقررة، لذلك قد تكون أشد من عقوبة من صدر منه الفعل أو القول مع عدم علمه بالتصوير والنشر.

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