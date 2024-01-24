44% من الصادرات البحرية للصين

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- Al Watan) ارتفعت صادرات المنتجات البحرية من الأسماك والروبيان بالمملكة خلال عام بنسبة 36% مرتفعة من 35.317 طنًا إلى 47.811 في حين انخفضت عما كانت عليه قبل 5 سنوات بنسبة 34% حيث كانت كميتها خلال 2018 حوالي 72 ألف طن.
واستحوذت الصين على حوالي ثلث صادرات المنتجات البحرية وبنسبة 44% حيث بلغت صادرات المملكة للصين 20.976 طنا مرتفعة بأكثر من 50% عن العام السابق وبنسبة 1% عن قبل 5 سنوات، حيث بلغت كمية الصادرات البحرية للصين في 2018 حوالي 20.7 ألف طن قبل أن تنخفض إلى 12.8 ألف طن في 2019، وانخفضت لأدنى مستوى في 2020 وانخفضت إلى 4.6 آلاف طن، لترتفع في 2021 إلى 10 آلاف طن، قبل أن ترتفع إلى 20.9 ألف طن في 2022. خلال 5 سنوات
وأظهرت بيانات حديثة لوزارة الزراعة أنه خلال 5 سنوات انخفضت صادرات العديد من الدول من المنتجات البحرية، حيث انخفضت من فيتنام بنسبة 97% منخفضة 18.9 ألف طن إلى 513 طنًا، في حين انخفضت في الكويت بنسبة 59% من 11.4 ألف طن إلى 4.7 آلاف طن، وانخفضت بالبحرين بنسبة 37% من 7.9 آلاف طن إلى 5 آلاف طن، ومع الإمارات العربية المتحدة انخفضت بنسبة 31% من 4.4 آلاف طن إلى 3 آلاف طن، أما في مصر فارتفعت بنسبة 40% من 1.8 ألف طن إلى 2.6 ألف طن، ولكوريا الجنوبية انخفضت الصادرات بنسبة 74% من 1.5 ألف طن إلى 409 أطنان، ومع إسبانيا انخفضت الصادرات بنسبة 75% من 1.3 ألف طن إلى 336 طنًا، أما قطر فارتفعت بنسبة 100%، في حين انخفضت مع إندونيسيا بنسبة 100%، وسجلت الدول الأخرى نموا كبيرا بلغ خلال 5 سنوات 254% مرتفعا من 2.5 ألف طن إلى 8.9 آلاف طن. كمية الصادرات من المنتجات البحرية بالطن على مستوى الدول لخمس سنوات ونسبة تغييرها:
فيتنام= - 97%
2018= 18.933
2019= 543
2020= 524
2021= 336
2022= 513
الصين= 1%
2018= 20.763
2019= 12.864
2020= 4.682
2021= 10.091
2022= 20.976
الكويت= - 59%
2018= 11.473
2019= 7.413
2020= 7.507
2021= 6.251
2022= 4.738
البحرين= - 37%
2018= 7.988
2019= 7.673
2020= 7.002
2021= 5.947
2022= 5.000
الإمارات العربية المتحدة= - 31%
2018= 4.424
2019= 4.610
2020= 2.909
2021= 2.576
2022= 3.077
مصر= 40%
2018= 1.871
2019= 3.226
2020= 4.626
2021= 4.749
2022= 2.622
كوريا الجنوبية= - 74%
2018= 1.594
2019= 907
2020= 142
2021= 366
2022= 409
إسبانيا= - 75%
2018=1.337
2019= 1.683
2020= 354
2021= 555
2022= 336
قطر= 100%
2018= 0
2019= 0
2020= 0
2021= 829
2022= 1.169
إندونيسيا= - 100
2018= 1.435
2019= 400
2020= 0
2021= 0
2022= 0
دول أخرى= 253.9%
2018= 2.535
2019= 2.360
2020= 2.097
2021= 3.617
2022= 8.971
الإجمالي الكلي= - 34%
2018= 72.354
2019= 41.680
2020= 29.844
2021= 35.317
2022= 47.811
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