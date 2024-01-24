التوترات تؤثر على أسعار النفط

(MENAFN
- Al Watan) تذبذبت أسعار النفط بين خسائر ومكاسب طفيفة مع تقييم المتداولين لتأثير عدة عوامل على الأسعار، منها التوترات الجيوسياسية والمخاوف بشأن ضعف الطلب وكذلك ارتفاع الدولار.
وارتفع عقد أقرب استحقاق لشهر مارس لخام برنت بمقدار 4 سنتات ليصل إلى 79.59 دولارا للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات أيضًا ليصل إلى 74.41 دولارًا للبرميل.
وذكرت مصادر في السوق نقلًا عن بيانات معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بمقدار 6.67 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يناير، لكن مخزونات البنزين زادت بمقدار 7.2 ملايين برميل مما أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
هذا وأثر ارتفاع الدولار على أسعار النفط مع تراجع الطلب من المشترين بعملات أخرى.
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