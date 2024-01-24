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التوترات تؤثر على أسعار النفط

1/24/2024 11:20:54 PM
(MENAFN- Al Watan) تذبذبت أسعار النفط بين خسائر ومكاسب طفيفة مع تقييم المتداولين لتأثير عدة عوامل على الأسعار، منها التوترات الجيوسياسية والمخاوف بشأن ضعف الطلب وكذلك ارتفاع الدولار.
وارتفع عقد أقرب استحقاق لشهر مارس لخام برنت بمقدار 4 سنتات ليصل إلى 79.59 دولارا للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات أيضًا ليصل إلى 74.41 دولارًا للبرميل.
وذكرت مصادر في السوق نقلًا عن بيانات معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بمقدار 6.67 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يناير، لكن مخزونات البنزين زادت بمقدار 7.2 ملايين برميل مما أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
هذا وأثر ارتفاع الدولار على أسعار النفط مع تراجع الطلب من المشترين بعملات أخرى.

MENAFN24012024000089011017ID1107765463

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