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من ينصف المترجمين

1/24/2024 11:20:54 PM
(MENAFN- Al Watan) رياح مزعجة جافة تناثر معها الاحترام لمهنة الترجمة والمترجمين مارس من خلالها المستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي مهاراتهم في التنمر والسخرية من أشخاص ومجال صعب، وحساس، وراق، وشريف. هذه الصورة بدأت مع انطلاق بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر. بعد استبعاد مجموعة من اللاعبين عن القائمة التي ستمثل منتخب السعودية في البطولة.
اختلفت الأقوال والأحاديث بين اللاعبين والمدرب والإعلام في مجال يقتات على الإثارة. وعندما لم يجدوا إجابات مقنعة لما حدث تشبع فضولهم، وجدوا أمامهم فقط المترجم الذي نقل الحديث بين اللاعبين والمدرب. ثم أتت الحلقة الثانية من مسلسل السخرية لمترجم للقنوات الرياضية، واستمرت فترة التنمر والضحك وتنوعت أشكالها ما بين مقاطع فيديو وصوت ومنشورات متسلسلة تأخذ مكانها في شبكات التواصل.
في تواصلنا اليومي مع أشخاص يشاركوننا الأفكار واللغة وحتى الدم يحدث سوء الفهم ويزداد معدل سوء الفهم كلما كان التواصل كتابيا ثم أتت الصور التعبيرية والاختصارات لتعزز المعنى مع الكتابة، وبعدها وإن كان الصوت أفضل في التواصل من الكتابة فقط تخوننا نبرة الصوت. كل هذا التشويش على الفهم وهم أناس يشاركوننا نفس البيئة واللغة، كيف لو كانت اللغة مختلفة والترجمة المطلوبة ترجمة فورية لا تحتاج للتفكير لأكثر من ثواني معدودة لإيصال المعنى؟
أعتقد أن مهنة الترجمة قد تكون من أصعب المهن ومهنة حساسة جدا. كمترجم أنت تحتاج إلى معرفة عميقة باللغات المراد ترجمتها، فهي تتطلب فهمًا دقيقًا للثقافات والمفاهيم المختلفة. كمترجم، كذلك أنت ستحتاج إلى مهارات تحريرية قوية لتقديم الترجمة بطريقة سلسة ومفهومة. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه تحديات في ترجمة المصطلحات الخاصة والتعبيرات غير القابلة للترجمة بشكل حرفي. فحرف واحد وطريقة نطق معينة وسياق كلامي كلها عناصر قد تغير المعنى بطريقة مخيفة. إذا ما حدث كان في مجال رياضي وسبب هذه المشكلة المعقدة، فكيف لو كانت في مجال آخر عسكري أثناء حرب أو سياسي أثناء مفاوضات أو اقتصادي أثناء اتخاذ قرارات مهمة والقائمة تطول.
فهي تتيح للأشخاص التواصل والتفاعل مع الثقافات المختلفة والتعبير عن الأفكار والمعلومات بطرق مختلفة. إذا كنت تجيد اللغات وتستمتع بالعمل مع الكلمات والتعبير، فقد تجد في مجال الترجمة فرصة رائعة للتطوير والنجاح. وبالطبع، مهمتك كمترجم ستكون مساعدة الآخرين على فهم بعضهم البعض بشكل أفضل، وهذا أمر رائع بالفعل!
في اعتقادي أن المترجمين هم أبطال حقيقيون! المجتهدون منهم والمحترفون. فلا ينبغي السخرية من المجتهدين والمحاولين وفي المقابل يجب على الجهات اختيار الجودة والكفاءة العالية للوصول لأعلى درجات الفهم بين الطرفين، فحياتنا تعج بالأزمات التي أساسها ونواتها الأولى هي ((سوء الفهم)).

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