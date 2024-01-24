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الهجرة غير الشرعية

1/24/2024 11:20:54 PM
(MENAFN- Al Watan) في المقال السابق كان حديثنا عن الهجرة في مجملها، وهنا سنكمل الحديث عن الهجرة غير الشرعية عالميًا.
وهي غير معروفة على وجه الدقة وتختلف الأرقام، وإن كانت بعض التقارير تشير إلى أنها تمثل حوالي بين %20و %30 من الهجرة الشرعية أي حوالي 50 و 70 مليون إنسان عالميًا.
وللهجرة أسباب مختلفة إما بحثًا عن العمل ولقمة العيش أو بسبب الصراعات في البلد الأم أو بسبب مشاكل شخصية للمهاجر في بلده أو بحثًا عن العلاج أو الدراسة أو غيرها من الأسباب.
عودًا إلى الهجرة غير الشرعية والتي لها أسبابها الخاصة أيضًا مثل صعوبة الدخول للدولة المستهدفة إما لصعوبة الإجراءات أو صعوبة التأشيرات أو ارتفاع أسعار وتكلفة الحصول على إذن بالدخول أو بسبب الحروب والصراعات في البلد الأم، أو ارتفاع مستوى البطالة، أو القمع السياسي والانهيار الاقتصادي أيضًا في بلد المهاجر أو بسبب تفشي الفساد وقلة الدخل وانهيار الخدمات العامة.
وللهجرة غير الشرعية مخاطر جمة منها انتشار الجريمة لأن المهاجر غير الشرعي ليس مسجلًا رسميًا وغير معروف والوصول إليه صعب، كما أن قلة الوازع وقلة المال تدفعانه إلى ارتكاب الجرائم بسهولة أكبر من غيره – وفي علم النفس السلوكي معلوم أنه كلما قلت السلطة أو الرقابة على الإنسان زاد ميله لمخالفة القوانين وارتكاب الجنايات أو الجرائم ويكون أكثر ميلا وأسرع للجريمة ممن يحسب عواقب تصرفاته. ومن مخاطرها إيذاء وتدمير وتخريب الممتلكات العامة وسوء استخدامها، ومنافسة المواطنين والمقيمين الشرعيين على الوظائف لأنهم مستعدون للعمل بأي ثمن وأي مبلغ، كذلك لا توجد لديهم أي التزامات مادية كرسوم أو ضرائب أو إيجارات فهم مستعدون للمنافسة غير العادلة للحصول على العمل – وقد رأيت ذلك في دول زرتها من حنق وغضب أهل البلد الأصليين أو المقيمين الشرعيين من المهاجرين غير الشرعيين لشدة منافستهم على الأعمال واستعدادهم للعمل بأي شيء وبأي مقابل، كذلك انخفاض الضرائب التي تحصلها الدولة لأنهم غير مسجلين ولا يدفعون أي ضرائب مقابل ما يحصلون عليه، وزيادة البطالة بين أبناء البلد مما يؤثر سلبًا في الوضع الاقتصادي للمواطن والمقيم الشرعي على حد سواء.
وتقوم بعض الدول بعمل خبيث وهو أن تكون دول عبور للمهاجرين غير الشرعيين وتغض الطرف عنهم إما لابتزاز الدول الغنية أو لمضايقتها، وذلك عن طريق التحول إلى ممر آمن للهجرات غير الشرعية وإغراق الدول المستهدفة بهم من أجل إجبارها على الموافقة على طلبات تلك الدول والخضوع لابتزازها – وقد مارسته دول في أوروبا وإفريقيا ضد دول أوروبية - وهو ما تسعى الأمم المتحدة لمحاربته لكن دون جدوى فعلية.

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