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القِطّةُ التي لم نَرها..!

1/24/2024 11:20:54 PM
(MENAFN- Al Watan) تعلّقتُ زمنًا طويلًا بفيلم (Hiroshima Mon Amour)، وتمكَّنَ من الذاكرةِ حتى صَارَ يَحضر بلا استدعاء، بل صارَ مرادفًا لقولهم: ((حُفِظَ عن ظَهرِ قَلب)).
ولمَّا أردتُ أن أختبرَ مقولةً في ذهني متوقدة هي: ((الحبُّ شيءٌ خرافيٌّ، يتفتّت إلى أجزاء حتى يُمحى))؛ انتقيتُ هذا الفيلم لأبحث عَمَّا يَقلِب الظَهرَ إلى خَفاءٍ يُزلزِل حبَّه في صدري، ويحوله إلى كومةٍ من ((قُمامة))، فعرضتُه على شَابٍ مُبهرٍ أعرفه -بسنِ العِشرين ولا يؤمن بالحب- لأستعيرَ منه التجاوزَ الاستثنائي، وغير المقيّد..! أرسلتُ إليه الفيلمَ وطلبتُ منه أن يُدوِّنَ رأيَه في رسالةٍ ((ورقيّة)) بخطِ يده الجميل. قال: ((سأكتُبها لك بعينٍ لا أعرفها..!)). اندهشتُ وانتظرتُ بقلبٍ فارغٍ إلا من رسالتِه.
بعدها بأيامٍ معدودات، قابلتُه في مقهى مجاور لكليّته العلميّة التي سيدخلها لأول مرة، تعمدتُّ أن اختارَ المكانَ والزمانَ؛ لأوثِقَ شيئًا عن الرسالةِ ورأيَ صاحبها (الزمكاني)، سلَّمني الورقات، وذهبَ إلى كليّته بعد أن شربَ فنجانَ قهوتِه.
فتحتُ الورقات وقرأتُ التالي:
(صديقي أنس: ((هل رأيتَ القِطة؟)) أو ((هل تعلم القطةٌ أنها خالدة؟))، سأزيل دهشتَك من السؤالِ، فربما لم تلاحظ أنَّ قطةً مَرت مرورَ الكرام في الدقائقِ العشرين الأولى من الفيلم، وسطِ دهشةِ سُكّان هيروشيما مما تُسمّيه خرابًا.. لا نعلم أين ذهبت القِطّة ومن أين أتت؟! كانَ كلُ شيء مُهَدَّمًا إلا منها ومن صوتِ البطلةِ وحبيبها، يتحدثان-بخواء- عن (الذاكرة والنسيان)..! ثم قَبل منتصفِ الفيلمِ تعود القِطَّةُ!..
كذلك لا نعلم من أين؟ وكيف قضت وقتَها بين أولِ الفيلم ووسطه؟ عادت وقد تَطوَّر موقعُها، حيث رأيناها -بأعيننا البشرية- بين بطلَيْ الفيلم، تستمع لحوارِهما -الذي نراه فارغًا- عن حُبٍ في وسَطِ خراب، لكن هل يمكن أن نرى الفيلم بعينِ هذه القطة، وخصوصًا أنَّها نظرت إلى (الكاميرا) في الدقيقةِ الثلاثين، ورمشت ثلاثَ رَمشَات دون توجيه المخرج -أظن لأنها هي الوحيدة التي خرجت عن سيطرته في موقع التصوير!- فما معنى هذه الثلاث رمشات؟..
انتظرتُ -بملل- حتى جاءت الدقيقةُ التاسعة والأربعون، حين تحدثت البطلةُ عن معاناتِها -أثناء الحرب العالمية- في بلادها الأوروبية، قالت -فيما قالت من الخواء- ((إنَّ القبو الذي اختبأتُ فيه مهترئٌ ورطبٌ ومليء بالحشرات، لكنّ (القِطط) ظَلَّت تحوم حوله، خالدة))، ثم جاءَ المشهد الغريبُ: (البطلة أمام قطة سوداء، تنظران لبعضهما، والقِطّة مستكنّة في زاويةٍ، وأزعم أنَّ المخرج يٌحاول-عبثا- أن يُظهِر عليها آثارَ الطمأنينة، كأنَّها تتشفّى من البطلة!) هل القطَة البيضاء تحوّلت إلى سوداء؟ أم هي قطة أخرى بما أنهما في بلدٍ آخر؟! الإجابة تهمني لأنَّ القطة هي العنصر الحقيقي في الفيلم، ثمة مشكلة لا أعرف جوهرها، وهي أننا نفقأ عينَ القِطّة، ثم نُعيرها عيوننا..
يا صديقي مهما قلنا عن هذا التحول سنخون عينَ القطة، لكن سأسألك بما أنك عاشق لهذا الفيلم: هل المخرج يريد أن يُخلِّد القطة؟ أم يتحدث عن مفهوم الخلود في عقله البشري، ويُسقِطه على القِطَط؟ أم هو يهذي كموجةِ جيلِه السينمائية التي تُسمَّى جديدة؟ يا لها من قديمةٍ الآن!، كيف لنا أن نَعرِف عينَ القطة؟ أليست الحيوانات تَشترك معنا في رؤيةِ الأشياء، لكنَّها تراها بشكلٍ مختلف؛ لأنَّ أجسادها تختلف عن أجسادنا؟!..
خطر في بالي أن آخذ الفيلم؛ لأعرضه على قِطط اليابان، وأسألهنَّ عن حفيدات هذه الجَدة التي شَهِدت الأحداثَ بقلبٍ غيرِ مبالٍ، أريد أن أقول لهنَّ: هل تتذكّرنَ شيئًا، فالمخرج أخذَ يهذي عن الذاكرة بحضرة جدتكنّ الموقرة؟ ما معنى رَمَشَاتِ جدتكنَّ؟ هل عليكنّ علاماتٍ جسديَّة من آثارِ النووي؟! وما مستقبلكنّ السيكولوجي بعد القنبلة؟ ماذا أرادت جدتكنَّ من حركاتِها البهلوانيّة في وسطِ الخراب..؟ ماذا سمعت الجَدَّة، وكيف؟!، وما أدراك! ربما ستستنكر عليَّ القططُ أنه خرابٌ!، وحينها كيف نُثبِت لهنًّ أنَّه خراب؟ ها هي القِطةُ التي يَمنُّ عليها المخرج بالخلود تَرقص -رغما عنه- في الفيلم، أليسَ مدرسُ العلومِ قال لنا في المدرسة: ((إنَّ الحيوانات تتنبأ بالكوارث))؟ أتراه يَكذِب يا صديقي الأكبر مني؟ أو تراه صَادقًا ولكن لا وجودَ لكارثة؟ أو أنَّه يَهذِي بما لا يدري؟..
ألم تُلاحظ أنَّ البطلةَ قالت -والقِطَّة بين يديها-: ((يقولون إنَّ هناكَ عاصفةً ستحدث قبل المساء))؟ من هم هؤلاء؟ أم أنَّ الكوارث التي يصنعها البشر ليست من الطبيعة؟ المشكلة أنكم لو قابلتم حفيدات القِطَّة، ستسألونَهنّ عن مروياتِ جدتهنّ، فإن أخرجنها لكم، سألتموهنّ عن صحةِ الأسانيد؟! وكيف وثًّقنَها؟! ثم المشكلة التالية: هل تسألون حفيدات القِطّة البيضاء أم السوداء؟ هذا هو فيلمك يا صديقي الأكبر مني!!، لا قيمة له إلا إذا خفضنا جناحَ الذُلّ للقِطّة..! وإلا فليذهب فيلمك إلى الجحيم.
ملاحظة: كتبتُ هذه الرسالة قبل قليلٍ من لقائنا، وتوقفتُ؛ لأنَّه حانَ موعدُ الكلية، علمًا بأني أكملتُ هذا الفيلم على مضض، فقط لأنظر ما مصير القطة في عيونِ مخرجك الفلتة؟!. صديقك الأصغر منك: رامي)).

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