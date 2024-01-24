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التشخيص دقيق وبقي العلاج

1/24/2024 11:20:54 PM
(MENAFN- Al Watan) يقول أنشتاين ((لا يمكننا حل مشاكلنا بنفس طريقة ومستوى التفكير الذي خلقها)).
قبل أيام اجتمع وزير التعليم يوسف البنيان مع كتاب الرأي، وكثير من المسؤولين يأتون للقاء الإعلاميين والكتاب، ويكون في جعبتهم العديد من المحاور، وعادة ما يكون حديثهم الرئيسي هو سرد ما يعتقدون أنه إنجازاتهم ومن باب نحن عملنا ونحن سوينا، والبعض قد يبرر قليلا أنه ليس لدينا أخطاء أو تم فهمنا بطريقة خاطئة، لكن لقاء يوسف البنيان كان استثنائيا ومختلفا، الرجل كان عمليا متواضعا واقعيا تحدث بصراحة وبشفافية نادرا ما تجدها ببعض المسؤولين، تحدث عن المشاكل والصعوبات والوضع الحالي، جرت العادة في مقالتنا أن ننتقد المسؤولين لكن يبدو أن الوزير أحضر معه للوزارة مدرسة سابك المبنية على الواقعية والصراحة والتحليل العملي المبني على أسس الشفافية لحل المشاكل وكان يتحدث بلغة الأرقام !
لا شك أن أول وأهم خطوة لحل مشكلة هو الاعتراف والتعامل معها بشفافية ومن ثم تحليلها على أسس علمية ومن ثم وضع الحلول والمتابعة!
تكلم الوزير عن عدة محاور فيما يخص التعليم، وعرج بشكل مبسط على التعليم العالي والجامعات.
وربما في المستقبل سيتحدث عن التعليم العالي بشكل أكثر تفصيلا.
قبل سنوات وفي عدة مقالات كتبنا عن وضع العديد من الجامعات السعودية وعن التدهور الذي تعانيه رغم الدعم الهائل، وقلنا حتى لو لم تتدهور فإن بقاءك في مكانك بينما العالم يتقدم هو رجوع للخلف!
وركزنا على نقطتين أساسيتين:
أن العديد من الجامعات السعودية أصبحت مثل (الماء الطهور) لا لون ولا طعم ولا رائحة، ليست لها شخصية تميزها، أذكر قبل سنوات زرت مؤتمر التعليم وتفاجأت وأنا أسأل بعض مسؤولي الجامعات السعودية عن جامعاتهم أنه لا توجد رسالة أو رؤية مميزة أم ماذا يميزهم عن غيرهم بل كلام إنشائي مكرر، وكلهم يعيدونه كأنّه قص ولزق من بعضهم، لدرجة أني سألت أكثر من واحد: هذا الكلام نفسه سمعته ممن قبلكم فماذا يميزكم؟ فردوا ولماذا نختلف عن غيرنا كلنا جامعات! وأعترف من بعدها غسلت يدي ولم أحضر مؤتمر تعليم آخر! ولست هنا لأعطي أمثلة عن الجامعات العالمية وكل له شخصيته وما يميزه ويمثله، فالأمثلة أكثر مما تحصى بل هو في صميم كل جامعة، بل هذا هو السؤال المحوري الذي يشغل كل الجامعات العالمية ماذا يميزنا وماذا سيميزنا مستقبلا عن البقية ! ويبدو أن عبارة الماء الطهور التي يفضلها الدكتور عثمان الصيني يمكن استخدامها في عدة مجالات وليس الإعلام فقط !
النقطة الثانية، قبل سنوات كتبنا كرأي شخصي أن حوالي 70 %من المسؤولين في البلد ليسوا أكفاء لشغل مناصبهم، وليست لديهم المهارات اللازمة لذلك، وابتدأ هجوم قاسٍ علينا وعلى الجريدة، ولم تتوقف الهجمة إلا عندما أنصفنا سمو ولي العهد بلقائه الشهير وذكر رقما مقاربا. وأعتقد شخصيا أن هذا الرقم ينطبق أيضا على مسؤولي وإدارة الجامعات ولذلك طالبنا في عدة مقالات ومن عدة وزراء أن يكون منصب رئيس الجامعة شرفيا، وأن تدار الجامعة بواسطة رئيس تنفيذي وإداري متمكن بغض النظر عن خلفيته الأكاديمية، للأسف البعض يعتقد أن الأكاديمي الجيد هو إداري جيد ويستطيع إدارة جامعة بينما الجامعة هي منظومة متكاملة تحتاج إداريًا متمكنًا، لو أحضرنا رؤساء تنفيذيين عالميين أو حتى محليين من قطاعات أخرى مثل الشركات أو حتى البنوك لكان أنجح وأفضل، ولا يأتي البعض يقول الجامعة ليست كالشركة، نعم نعلم أن الجامعات ليست كالشركات، ولها رسالة وأهداف مختلفة وأنها ليست منظمة ربحية، ونحن أكاديميون ودرسنا ودرسنا في أكثر من خمسة أنظمة تعليمية حول قارات العالم، لكن في ظل عدم نجاح العديد من مجالس الأمناء في تطوير الجامعات بالصورة المأمولة وفي ظل عدم كفاءة بعض الإدارات، إلى متى ستبقى الجامعات معتمدة على الحكومة بالتغذية بالملعقة (سبون فيلدنغ)!
الجامعات تحتاج عقليات إدارية وطريقة جديدة في الإدارة والرؤية والتميز، لذلك نرى أن جامعات خاصة جديدة ميزانياتها أقل بمراحل من الجامعات الحكومية بدأت تتفوق والسبب العقلية والإدارة!.
لقد وجدنا من حديث يوسف البنيان أنه شخص وضع الجامعات بدقة وببساطة أفضل من كثير من الأكاديميين الذين أمضوا عقودًا فيها، هل هو بسبب (العيون الجديدة) وتعني النظر إلى مشكلة أو موقف بطريقة جديدة أو مختلفة ودون منظور متحيز، وربما بسبب أنه لم يدخل في المعمعة التي قد تسلب مع الوقت من الشخص القدرة على رؤية الأمور من زاوية مختلفة، أم هل هو بسبب الواقعية والعملية والعقلية الإدارية في رؤية المشاكل والحلول التي اكتسبها من إدارة واحدة من أكبر الكيانات العالمية؟ قد يكون كلاهما!
شخصيا أتفهم كليا وأؤيد أن يأتي وزير تعليم من خارج مجال التعليم، فقد وصلنا مرحلة أن مسؤولي التعليم أصبحوا نسخًا مكررة من بعض في التفكير، والبيروقراطية وإعادة استهلاك نفس الأفكار، لدرجة أنه لا يوجد صندوق حتي تفكر خارجه، صار الوضع إعادة تدوير لنفس الأفكار والحلول!
وكما قال أنشتاين ((لا يمكننا حل مشاكلنا بنفس طريقة ومستوى التفكير الذي خلقها)) وأيضًا بالأشخاص أتفسهم الذين تسببوا فيها، لذلك نرى إداريًا متمكنًا من خارج القطاع سيؤدي أفضل، وفي كل الأحوال الوزير البنيان وضع يده على الجرح وحدد وحلل المشاكل، لكن يبقى الجزء الثاني والأهم هل يستطيع حل مشاكل التعليم؟!
مهمته صعبة وأصعب من إدارة الشركة كثيرا، ومعروف في علم الإدارة أن إدارة التغيير من أصعب المهام وأعقدها، هذا في مجال الشركات التي يكون الموظفون أكثر تقبلا للتغيير فما بالك بالمجال الحكومي! وما بالك أيضا بالمجال الأكاديمي! فالعراقيل كثيرة ودعونا أيضا نعترف أن العديد من الأكاديميين يعانون من مشكلة (الايجو) وأيضا عنيدون بعض الشيء، وليس انتقاصا من الأكاديميين، فهذه مشكلة معروفة عالميا وربعنا ونعرفهم.
نتمنى للوزير النجاح في هذه المهمة الكبيرة والشاقة لأن التعليم فعلا يحتاج إلى التغيير وشئنا أم أبينا التعليم هو أساس لكل مجال آخر ولتقدم البلد، وببساطة (تعليم جيد يعني بلدا مزدهرا ومتطورا).
وربما للنجاح في هذه المهمة الكبيرة وتغيير عقلية وأداء التعليم في المملكة نحتاج بعض التغيير الجذري، وفي هذا الخصوص نحن من مؤيدي عبارة غازي القصيبي الذي هو بالمناسبة أحد مؤسسي سابك (محاولة تطبيق أفكار جديدة بواسطة رجال يعتنقون أفكارا قديمة هي مضيعة للجهد والوقت).

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