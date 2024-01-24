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مراكز لاختبار سائقي النقل البري

1/24/2024 11:20:54 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتزم الهيئة العامة للنقل وضع شروط وإجراءات تأهيل واعتماد مراكز التدريب ومراكز الاختبار للسائقين ومدراء التشغيل في أنشطة النقل البري، على أن يكون حصول المنشأة على الاعتماد من خلال طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة وسجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط (التدريب) ساري المفعول وترخيصا لمزاولة نشاط التدريب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى ضمان مالي باسم الهيئة بـ 100.000 ريال، مشددة على المنشأة أن تستوفي جميع شروط ومتطلبات الاعتماد خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب لاغيًا.
أنظمة إلكترونية
أكدت الهيئة على ضرورة توفير مركز مناسب في المدينة محل الاعتماد وفقًا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة والارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها، وسداد الغرامات والمقابل المالي (إن وجدت)، ويصدر الاعتماد من الهيئة أو من تخوله باسم المنشأة لمدة سنة واحدة.​
رفع مهارات
جاء ذلك في مشروع الهيئة الذي طرحته للعموم عبر منصة ((استطلاع))، والذي تسعى من خلاله للتأهيل المهني لسائقي (الشاحنات، الحافلات، الأجرة) ومدراء التشغيل في أنشطة النقل البري إلى رفع مهارات وكفاءة العاملين في قطاع النقل البري، بما يتوافق مع احتياجات المهنة ومعايير السلامة والأمان وأفضل الممارسات المحلية والعالمية وبما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ويراعى في ذلك الجوانب الفنية والبيئية وضمان النقل الآمن والمتكامل والمستدام للركاب والبضائع إلى مقاصدهم النهائية بأقل التكاليف وفي الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة والسلامة، وفقًا لـ: نظام النقل العام على الطرق بالمملكة.
متطلبات التدريب
- تقديم البرامج التدريبية بكفاءة وجودة عالية.
- توفير مدربين ذوي مؤهلات علمية أو خبرة عملية مناسبة لتقديم البرامج التدريبية.
- حقائب تدريبية معتمدة من الهيئة والمدة الزمنية لكل برنامج تدريبي.
- التدريب بعدة لغات وبحد أدنى اللغة (العربية، والإنجليزية، والأردو).
- توفير المعدات والتجهيزات اللازمة للتدريب العملي بما يتوافق مع نوع البرنامج التدريبي.
- عدم منح شهادة إتمام الدورة التدريبية للمتدرب في حال تجاوز غيابه دون عذر نظامي (10%)، أو بعذر (20%).
- ألا يزيد عدد المتدربين في القاعة الدراسية الواحدة عن (20) عشرين متدربا بحد أقصى.
- وضع الخطط السنوية لتنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية.
- تحديد آلية للتسجيل ومتابعة التزام وحضور المتدربين.
- توفير خيار تنفيذ عمليات التدريب عن بُعد (عند الحاجة) بعد موافقة الهيئة، على أن يتم تشغيل الك​اميرات طوال فترة التدريب، ومتابعة تفاعل وحضور المتدربين.
- تقييم أداء المدربين والمتدربين وفق أساليب التقييم المعتمدة.
- قياس رضا المتدربين عن الدورات التدريبية، وأداء المدربين، ومركز التدريب ومرافقه.

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