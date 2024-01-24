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ملاحقة صيدليات تجاهلت نقص المخزون

1/24/2024 11:20:53 PM
(MENAFN- Al Watan) رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال شهر ديسمبر الماضي مخالفات في 41 منشأة صيدلية، وكانت من أهم المخالفات التي تم رصدها في هذه المنشآت عدم إبلاغ الهيئة عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة وعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، مع عدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني.
1.7 مليون غرامات
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن 12 منشأة صيدلية مخالفة وذلك لعدم التزامها بالإبلاغ في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة، كما تم رصد 22 منشأة صيدلية مخالفة وذلك لعدم تبليغها المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، و 7 منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق وتم فرض العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية والتي بلغت 1.7 مليون ريال حيال المنشآت المخالفة.
مخزون 6 أشهر
يلزم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية مصانع ومستودعات الإتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.
ووفقًا للنظام فإن العقوبات تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يومًا أو إلغاء الترخيص.
ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد 19999 أو من خلال تطبيق ((طمني)).
41 منشأة مخالفة
7 منشـآت لم توفر المستحضرات الصيدلانية للسوق المحلي
12 منشـأة لم تبلـغ عـن توقـع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات
22 منشـأة لـم تلتـــــزم بالتبليغ المباشر لتحرك الدواء
1.7 مليون ريال قيمة الغرامات

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