Thursday, 25 January 2024 08:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤشر تجربة المريض يتراجع في 8 مناطق وتجمعات

1/24/2024 11:20:53 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت خارطة التغيير في المعدل العام للرحلات العلاجية الرئيسية التي تقدمها مستشفيات وزارة الصحة تراجعاً في 8 مناطق من أصل 22 منطقة وتجمع صحي ومحافظة بجميع المناطق، شملت 258 مستشفى بالتجمعات الصحية.
رحلات علاجية
كشف تقرير اطلعت عليه ((الوطن)) أن المناطق والمحافظات والتجمعات الـ8 التي سجلت تراجعاً في الرحلات العلاجية خلال الربع الثالث من 2023، اشتملت على (العيادات، التنويم، الطوارئ، مراكز الرعاية الصحية الأولية) كان أبرزها محافظة القنفذة، وتجمع الرياض الأول الصحي، وتجمع الرياض الصحي الثاني، ومنطقة الجوف، وتجمع مكة المكرمة الصحي، ومحافظة جدة، ومنطقة تبوك، وتجمع المدينة المنورة الصحي، بلغ المعدل العام فيها 74.44 % في تقديم الخدمة.
الخدمات المقدمة
أوضح التقرير أن معدل التغير رصد من خلال الخدمات المقدمة في أقسام العيادات تراجعا بواقع 67.74 %، فيما بلغ في أقسام التنويم 78.32 %، وبلغ في أقسام الطوارئ 61.61 %، كما بلغ في مراكز الرعاية الصحية الأولية 76.49 % في نتائج قياس تجربة المريض.
وأكدت الصحة في تقريرها أن 6 مناطق ومحافظات أخرى سجلت ارتفاعاً في تلك الخدمات كان من أبرزها محافظة بيشة ومنطقة جازان ومنطقة الحدود الشمالية وتجمع الشرقية الصحي ومحافظة حفر الباطن ومحافظة الطائف التي سجلت من خلالها تحسناً في المعدل العام تجاوز 87 % في تقديم الخدمة.
أقسام التنويم
بين التقرير أن معدل الرضى بلغ في أقسام العيادات الخارجية للإجمالي بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة في المملكة 78.04 % بارتفاع تجاوز 1.62 % عن السابق، فيما بلغ معدل الرضى في أقسام التنويم خلال نفس الفترة إلى 86.76 % بارتفاع تجاوز 0.31 %، وبلغ معدل الرضى في أقسام الطوارئ 71.05 % بارتفاع تجاوز 2.12 % عن سابقه، وبلغ في مراكز الرعاية الصحية الأولية 81.70 % بارتفاع تجاوز 0.07 % عن المعدل السابق.
طبيب معالج
أضاف التقرير أن الوزارة استهدفت الأولويات لتحسين خدماتها من خلال التقييم العام للرعاية الطبية التي يتلقاها المرضى في منشآتها الصحية، واهتمام الممرض والممرضة بالمشكلات الصحية ومدى تعاون الموظفين في تقديم الرعاية للمرضى ولطف واهتمام طواقم التمريض بالمرضى، وتقييم الطبيب المعالج.

MENAFN24012024000089011017ID1107765456

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث