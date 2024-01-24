مؤشر تجربة المريض يتراجع في 8 مناطق وتجمعات

(MENAFN
- Al Watan) سجلت خارطة التغيير في المعدل العام للرحلات العلاجية الرئيسية التي تقدمها مستشفيات وزارة الصحة تراجعاً في 8 مناطق من أصل 22 منطقة وتجمع صحي ومحافظة بجميع المناطق، شملت 258 مستشفى بالتجمعات الصحية.
رحلات علاجية
كشف تقرير اطلعت عليه ((الوطن)) أن المناطق والمحافظات والتجمعات الـ8 التي سجلت تراجعاً في الرحلات العلاجية خلال الربع الثالث من 2023، اشتملت على (العيادات، التنويم، الطوارئ، مراكز الرعاية الصحية الأولية) كان أبرزها محافظة القنفذة، وتجمع الرياض الأول الصحي، وتجمع الرياض الصحي الثاني، ومنطقة الجوف، وتجمع مكة المكرمة الصحي، ومحافظة جدة، ومنطقة تبوك، وتجمع المدينة المنورة الصحي، بلغ المعدل العام فيها 74.44 % في تقديم الخدمة.
الخدمات المقدمة
أوضح التقرير أن معدل التغير رصد من خلال الخدمات المقدمة في أقسام العيادات تراجعا بواقع 67.74 %، فيما بلغ في أقسام التنويم 78.32 %، وبلغ في أقسام الطوارئ 61.61 %، كما بلغ في مراكز الرعاية الصحية الأولية 76.49 % في نتائج قياس تجربة المريض.
وأكدت الصحة في تقريرها أن 6 مناطق ومحافظات أخرى سجلت ارتفاعاً في تلك الخدمات كان من أبرزها محافظة بيشة ومنطقة جازان ومنطقة الحدود الشمالية وتجمع الشرقية الصحي ومحافظة حفر الباطن ومحافظة الطائف التي سجلت من خلالها تحسناً في المعدل العام تجاوز 87 % في تقديم الخدمة.
أقسام التنويم
بين التقرير أن معدل الرضى بلغ في أقسام العيادات الخارجية للإجمالي بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة في المملكة 78.04 % بارتفاع تجاوز 1.62 % عن السابق، فيما بلغ معدل الرضى في أقسام التنويم خلال نفس الفترة إلى 86.76 % بارتفاع تجاوز 0.31 %، وبلغ معدل الرضى في أقسام الطوارئ 71.05 % بارتفاع تجاوز 2.12 % عن سابقه، وبلغ في مراكز الرعاية الصحية الأولية 81.70 % بارتفاع تجاوز 0.07 % عن المعدل السابق.
طبيب معالج
أضاف التقرير أن الوزارة استهدفت الأولويات لتحسين خدماتها من خلال التقييم العام للرعاية الطبية التي يتلقاها المرضى في منشآتها الصحية، واهتمام الممرض والممرضة بالمشكلات الصحية ومدى تعاون الموظفين في تقديم الرعاية للمرضى ولطف واهتمام طواقم التمريض بالمرضى، وتقييم الطبيب المعالج.
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