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مهلة الكفاءة على وشك النهاية

1/24/2024 11:20:53 PM
(MENAFN- Al Watan) تنتهي اليوم المهلة الجديدة التي منحتها لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، للأندية السعودية لإنهاء المستحقات المالية التي بذمتها.
وكانت اللجنة منحت الأندية فرصة إضافية حتى اليوم، لاستيفاء متطلباتها للحصول على شهادة الكفاءة التي تتيح للأندية تسجيل لاعبين جدد، وكان من المقرر أن تنتهي فترة الحصول على شهادة الكفاءة المالية، الأحد الماضي، قبل أن تمدد من اللجنة.
يذكر أن ناديي التعاون والشباب هما فقط من بين أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، اللذين أعلنا حصولهما على الكفاءة المالية.

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