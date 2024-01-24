مهلة الكفاءة على وشك النهاية

(MENAFN
- Al Watan) تنتهي اليوم المهلة الجديدة التي منحتها لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، للأندية السعودية لإنهاء المستحقات المالية التي بذمتها.
وكانت اللجنة منحت الأندية فرصة إضافية حتى اليوم، لاستيفاء متطلباتها للحصول على شهادة الكفاءة التي تتيح للأندية تسجيل لاعبين جدد، وكان من المقرر أن تنتهي فترة الحصول على شهادة الكفاءة المالية، الأحد الماضي، قبل أن تمدد من اللجنة.
يذكر أن ناديي التعاون والشباب هما فقط من بين أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، اللذين أعلنا حصولهما على الكفاءة المالية.
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