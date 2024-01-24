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شرط جروهي يؤخر انتقاله لليث

1/24/2024 11:20:53 PM
(MENAFN- Al Watan) يعد حارس الاتحاد، البرازيلي مارسيلو جروهي أبرز المرشحين لحراسة عرين الشباب مع الانتقالات الشتوية، التي تسعى خلالها إدارة النادي إلى تدعيم صفوف الليث بعدد من العناصر المميزة، وبينت مصادر أن لجنة الاستدامة المالية وافقت على صفقة جروهي، إلا أن تأخر حسم الصفقة يعود إلى مطالبة جروهي ووكيل أعماله بأن تكون مدة التعاقد موسمين بدلا من 6 أشهر فقط.
من جهة أخرى، تواصل إدارة الشباب بحث ملف المدرب الجديد، في ظل صعوبة التعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو، كون الميزانية الخاصة بالليث لن تمكنه من التعاقد مع صاحب الـ 60 عاما وفقا لإفادة لجنة الاستدامة المالية بحسب المصادر.
وانحصرت الترشيحات الحالية بين الفرنسي برونو جينيسيو وأحد المدربين أصحاب الجنسية الأرجنتينية.

MENAFN24012024000089011017ID1107765454

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