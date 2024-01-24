شرط جروهي يؤخر انتقاله لليث

(MENAFN
- Al Watan) يعد حارس الاتحاد، البرازيلي مارسيلو جروهي أبرز المرشحين لحراسة عرين الشباب مع الانتقالات الشتوية، التي تسعى خلالها إدارة النادي إلى تدعيم صفوف الليث بعدد من العناصر المميزة، وبينت مصادر أن لجنة الاستدامة المالية وافقت على صفقة جروهي، إلا أن تأخر حسم الصفقة يعود إلى مطالبة جروهي ووكيل أعماله بأن تكون مدة التعاقد موسمين بدلا من 6 أشهر فقط.
من جهة أخرى، تواصل إدارة الشباب بحث ملف المدرب الجديد، في ظل صعوبة التعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو، كون الميزانية الخاصة بالليث لن تمكنه من التعاقد مع صاحب الـ 60 عاما وفقا لإفادة لجنة الاستدامة المالية بحسب المصادر.
وانحصرت الترشيحات الحالية بين الفرنسي برونو جينيسيو وأحد المدربين أصحاب الجنسية الأرجنتينية.
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