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النصر يستهدف رفيق الدون

1/24/2024 11:20:53 PM
(MENAFN- Al Watan) يستهدف النصر التعاقد مع أحد الزملاء السابقين لقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأشارت مصادر إلى أن إدارة العالمي تستعد لتقديم عرض للتعاقد مع ظهير مانشستر يونايتد، الإنجليزي آرون وان بيساكا، خلال الانتقالات الشتوية الحالية التي تنتهي منتصف ليل الثلاثاء المقبل.
وجاء توجه النصر للتعاقد مع اللاعب الإنجليزي الذي مدد عقده مع لاعبه حتى نهاية الموسم، بعدما تلقت إدارة النادي رفض عرضها البالغ 95.5 مليون ريال ((20 مليون جنيه إسترليني)) للتعاقد مع ظهير توتنهام هوتسبير، البرازيلي إيمرسون رويال.

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