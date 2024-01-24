النصر يستهدف رفيق الدون

(MENAFN
- Al Watan) يستهدف النصر التعاقد مع أحد الزملاء السابقين لقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأشارت مصادر إلى أن إدارة العالمي تستعد لتقديم عرض للتعاقد مع ظهير مانشستر يونايتد، الإنجليزي آرون وان بيساكا، خلال الانتقالات الشتوية الحالية التي تنتهي منتصف ليل الثلاثاء المقبل.
وجاء توجه النصر للتعاقد مع اللاعب الإنجليزي الذي مدد عقده مع لاعبه حتى نهاية الموسم، بعدما تلقت إدارة النادي رفض عرضها البالغ 95.5 مليون ريال ((20 مليون جنيه إسترليني)) للتعاقد مع ظهير توتنهام هوتسبير، البرازيلي إيمرسون رويال.
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