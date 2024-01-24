الأخضر لحسم صدارة السادسة

(MENAFN
- Al Watan) يتطلع المنتخب السعودي إلى التمسك بصدارة المجموعة السادسة لكأس آسيا، بعدما حسم أمر تأهله إلى ثمن نهائي البطولة القارية التي تستضيفها قطر حاليا وتستمر حتى الـ10 من فبراير المقبل، حينما يواجه على إستاد المدينة التعليمية نظيره منتخب تايلاند الساعي إلى خطف صدارة المجموعة، والأهم حجز مقعده في الدور المقبل، آخر مباريات المنتخبين في دور المجموعات للبطولة، بينما يعلق منتخب عمان آمالا عريضة على مواجهته التي تجمعه في نفس توقيت موقعة الأخضر وتايلاند، أمام منتخب قيرغيزستان، على إستاد عبدالله بن خليفة. ويريد منتخب الأردن حسم صدارة المجموعة الخامسة لمصلحته، عندما يواجه منتخب البحرين الطامح إلى خطف بطاقة التأهل وعدم التنازل عن حظوظه في بلوغ الدور المقبل، على إستاد خليفة الدولي، فيما تبدو مهمة كوريا الجنوبية أسهل بكثير، لحجز مقعده في الدور الثاني للبطولة، حينما يواجه ماليزيا على إستاد
التمسك بالصدارة
سيكون الأخضر حريصا على التمسك بصدارة المجموعة السادسة، بعد أن ضمن تأهله إلى ثمن النهائي لكأس آسيا، عندما يواجه تايلاند على إستاد المدينة التعليمية، ويخوض الصقور اللقاء وهم في الصدارة برصيد 6 نقاط، ويكفي التعادل لتبقى قمة المجموعة خضراء. بدوره يسعى تايلاند الثاني بـ4 نقاط إلى التأهل وسيمنحه التعادل بطاقة العبور للدور الثاني، إلا أنه يريد أن يخطف الصدارة من الأخضر.
انتصار كبير
لا مجال أمام منتخب عمان سوى الفوز وبعدد وافر من الأهداف للتأهل إلى ثمن نهائي البطولة، عندما يواجه منتخب قيرغيزستان، الذي يريد تسجيل انتصار يحفظ ماء الوجه، على إستاد عبدالله بن خليفة.
ويدخل الأحمر العماني المباراة وهو في المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد نقطة واحدة، فيما لا يملك المنتخب القيرغيزستاني أي رصيد نقطي.
موقعة نارية
يخوض المنتخب الأردني، مواجهة قوية أمام نظيره البحريني على إستاد خليفة الدولي في ختام لقاءاتهما ضمن المجموعة الخامسة.
ويتطلع النشامى لمواصلة المسيرة المميزة في البطولة والبحث عن 3 نقاط جديدة تجعله مرشحًا لحسم صدارة المجموعة.
ويتصدر النشامى ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط متفوقًا على كوريا الجنوبية بفارق الأهداف، يليهما البحرين بـ3 نقاط ثم ماليزيا بلا رصيد.
ويعيش المنتخب الأردني في أفضل أحواله المعنوية والفنية، ويريد تأكيد تأهله سواء متصدرا للمجموعة أو وصيفا أو ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.
من جهته فإن فرصة البحرين بالتأهل تبدو كبيرة والنقاط الثلاث كافية لكنه سيجتهد في سبيل تجنب الخسارة على أقل تقدير.
فرصة كبيرة
تبدو فرصة منتخب كوريا الجنوبية في التأهل كبيرة جدا، لا سيما وأنه سيواجه منتخب ماليزيا الذي يعد الحلقة الأضعف في المجموعة الخامسة، وحصد الشمشون الكوري 4 نقاط ويحل وصيفا بفارق الأهداف خلف الأردن، والانتصار وحتى التعادل يكفيانه للعبور، وربما حتى الخسارة التي تعد غير متوقعة ستدفع به إلى الدور الثاني.
أما منتخب ماليزيا الذي لا يملك أي رصيد نقطي ففي المركز الرابع وحظوظه في التأهل مستحيلة، لكنه ينشد انتصارا للتاريخ.
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