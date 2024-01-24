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الأخضر لحسم صدارة السادسة

1/24/2024 11:20:53 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع المنتخب السعودي إلى التمسك بصدارة المجموعة السادسة لكأس آسيا، بعدما حسم أمر تأهله إلى ثمن نهائي البطولة القارية التي تستضيفها قطر حاليا وتستمر حتى الـ10 من فبراير المقبل، حينما يواجه على إستاد المدينة التعليمية نظيره منتخب تايلاند الساعي إلى خطف صدارة المجموعة، والأهم حجز مقعده في الدور المقبل، آخر مباريات المنتخبين في دور المجموعات للبطولة، بينما يعلق منتخب عمان آمالا عريضة على مواجهته التي تجمعه في نفس توقيت موقعة الأخضر وتايلاند، أمام منتخب قيرغيزستان، على إستاد عبدالله بن خليفة. ويريد منتخب الأردن حسم صدارة المجموعة الخامسة لمصلحته، عندما يواجه منتخب البحرين الطامح إلى خطف بطاقة التأهل وعدم التنازل عن حظوظه في بلوغ الدور المقبل، على إستاد خليفة الدولي، فيما تبدو مهمة كوريا الجنوبية أسهل بكثير، لحجز مقعده في الدور الثاني للبطولة، حينما يواجه ماليزيا على إستاد

التمسك بالصدارة
سيكون الأخضر حريصا على التمسك بصدارة المجموعة السادسة، بعد أن ضمن تأهله إلى ثمن النهائي لكأس آسيا، عندما يواجه تايلاند على إستاد المدينة التعليمية، ويخوض الصقور اللقاء وهم في الصدارة برصيد 6 نقاط، ويكفي التعادل لتبقى قمة المجموعة خضراء. بدوره يسعى تايلاند الثاني بـ4 نقاط إلى التأهل وسيمنحه التعادل بطاقة العبور للدور الثاني، إلا أنه يريد أن يخطف الصدارة من الأخضر.
انتصار كبير
لا مجال أمام منتخب عمان سوى الفوز وبعدد وافر من الأهداف للتأهل إلى ثمن نهائي البطولة، عندما يواجه منتخب قيرغيزستان، الذي يريد تسجيل انتصار يحفظ ماء الوجه، على إستاد عبدالله بن خليفة.
ويدخل الأحمر العماني المباراة وهو في المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد نقطة واحدة، فيما لا يملك المنتخب القيرغيزستاني أي رصيد نقطي.
موقعة نارية
يخوض المنتخب الأردني، مواجهة قوية أمام نظيره البحريني على إستاد خليفة الدولي في ختام لقاءاتهما ضمن المجموعة الخامسة.
ويتطلع النشامى لمواصلة المسيرة المميزة في البطولة والبحث عن 3 نقاط جديدة تجعله مرشحًا لحسم صدارة المجموعة.
ويتصدر النشامى ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط متفوقًا على كوريا الجنوبية بفارق الأهداف، يليهما البحرين بـ3 نقاط ثم ماليزيا بلا رصيد.
ويعيش المنتخب الأردني في أفضل أحواله المعنوية والفنية، ويريد تأكيد تأهله سواء متصدرا للمجموعة أو وصيفا أو ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.
من جهته فإن فرصة البحرين بالتأهل تبدو كبيرة والنقاط الثلاث كافية لكنه سيجتهد في سبيل تجنب الخسارة على أقل تقدير.
فرصة كبيرة
تبدو فرصة منتخب كوريا الجنوبية في التأهل كبيرة جدا، لا سيما وأنه سيواجه منتخب ماليزيا الذي يعد الحلقة الأضعف في المجموعة الخامسة، وحصد الشمشون الكوري 4 نقاط ويحل وصيفا بفارق الأهداف خلف الأردن، والانتصار وحتى التعادل يكفيانه للعبور، وربما حتى الخسارة التي تعد غير متوقعة ستدفع به إلى الدور الثاني.
أما منتخب ماليزيا الذي لا يملك أي رصيد نقطي ففي المركز الرابع وحظوظه في التأهل مستحيلة، لكنه ينشد انتصارا للتاريخ.

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