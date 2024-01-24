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البنز يرفض الإعارة المحلية

1/24/2024 11:20:53 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن مهاجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما طلب الرحيل مؤقتا عن صفوف ناديه، والانتقال بنظام الإعارة، بسبب معاناته من ضغوطات، أدت إلى غيابه فنيا وعدم مساعدته لفريق الاتحاد.
عودة أوروبية
أشارت المصادر إلى أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، طلب من إدارة ناديه الاتحاد، مغادرة أسوار النادي بشكل مؤقت، والانتقال إلى ناد آخر، بنظام الإعارة، بسبب معاناته من ضغوط أدت إلى شعوره بعدم قدرته على تقديم أفضل ما لديه للعميد، إلا أنه في نفس الوقت رفض عرض الإدارة الاتحادية بإعارته إلى ناد سعودي آخر دون الكشف عن هوية النادي الآخر، وأن المهاجم الفرنسي يريد التوجه إلى أحد الأندية الأوروبية. ويُعدّ بنزيما أحد أبرز النجوم الكبار الذين وفدوا إلى دوري روشن السعودي هذا الموسم، إلى جانب مواطنه وزميله الحالي نجولو كانتي، والبرازيلي نيمار (الهلال)، والجزائري رياض محرز (الأهلي) والسنغالي ساديو ماني (النصر)، بعدما سبقهم البرتغالي كريستيانو رونالدو للنصر الموسم الماضي.
علاقة متوترة
أشارت وسائل إعلام إنجليزية إلى أن تشيلسي مهتم بالتعاقد مع الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 2022 بالإعارة خلال سوق الانتقالات الحالي. وعاد بنزيما الذي ابتعد عن فريقه منذ أسابيع، إلى جدّة الخميس الماضي، بعد 17 يوما من الغياب. وكان المهاجم الدولي حصل على إجازة من ناديه 3 أيام ((لظروف خاصّة)) وسافر إلى مدريد في الـ 28 من ديسمبر، إلا أنه لم يعد للتدريبات مع انطلاقتها بعد إجازة اللاعبين التي تمتعوا بها بداية التوقف الحالي، ولم يلتحق بالبعثة الاتحادية في المعسكر المقام حاليا في دبي، مما أدى إلى رفض مدرب العميد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، التحاقه بالمعسكر بعد عودته لجدة، وفرض عليه تدريبات انفرادية، مما زاد من توتر العلاقة بين الطرفين.
-بنزيما طلب مغادرة الاتحاد مؤقتا
-إدارة النادي عرضت عليه الإعارة لناد سعودي
-اللاعب رفض إعارته لأحد الأندية المحلية
-المهاجم الفرنسي يريد العودة إلى أوروبا
-العلاقة متوترة بين اللاعب وناديه ومدربه جاياردو

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