البنز يرفض الإعارة المحلية

(MENAFN
- Al Watan) بينت مصادر أن مهاجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما طلب الرحيل مؤقتا عن صفوف ناديه، والانتقال بنظام الإعارة، بسبب معاناته من ضغوطات، أدت إلى غيابه فنيا وعدم مساعدته لفريق الاتحاد.
عودة أوروبية
أشارت المصادر إلى أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، طلب من إدارة ناديه الاتحاد، مغادرة أسوار النادي بشكل مؤقت، والانتقال إلى ناد آخر، بنظام الإعارة، بسبب معاناته من ضغوط أدت إلى شعوره بعدم قدرته على تقديم أفضل ما لديه للعميد، إلا أنه في نفس الوقت رفض عرض الإدارة الاتحادية بإعارته إلى ناد سعودي آخر دون الكشف عن هوية النادي الآخر، وأن المهاجم الفرنسي يريد التوجه إلى أحد الأندية الأوروبية. ويُعدّ بنزيما أحد أبرز النجوم الكبار الذين وفدوا إلى دوري روشن السعودي هذا الموسم، إلى جانب مواطنه وزميله الحالي نجولو كانتي، والبرازيلي نيمار (الهلال)، والجزائري رياض محرز (الأهلي) والسنغالي ساديو ماني (النصر)، بعدما سبقهم البرتغالي كريستيانو رونالدو للنصر الموسم الماضي.
علاقة متوترة
أشارت وسائل إعلام إنجليزية إلى أن تشيلسي مهتم بالتعاقد مع الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 2022 بالإعارة خلال سوق الانتقالات الحالي. وعاد بنزيما الذي ابتعد عن فريقه منذ أسابيع، إلى جدّة الخميس الماضي، بعد 17 يوما من الغياب. وكان المهاجم الدولي حصل على إجازة من ناديه 3 أيام ((لظروف خاصّة)) وسافر إلى مدريد في الـ 28 من ديسمبر، إلا أنه لم يعد للتدريبات مع انطلاقتها بعد إجازة اللاعبين التي تمتعوا بها بداية التوقف الحالي، ولم يلتحق بالبعثة الاتحادية في المعسكر المقام حاليا في دبي، مما أدى إلى رفض مدرب العميد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، التحاقه بالمعسكر بعد عودته لجدة، وفرض عليه تدريبات انفرادية، مما زاد من توتر العلاقة بين الطرفين.
-بنزيما طلب مغادرة الاتحاد مؤقتا
-إدارة النادي عرضت عليه الإعارة لناد سعودي
-اللاعب رفض إعارته لأحد الأندية المحلية
-المهاجم الفرنسي يريد العودة إلى أوروبا
-العلاقة متوترة بين اللاعب وناديه ومدربه جاياردو
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