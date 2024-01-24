فوز ترمب يرفع توقعات إعادة السباق مع بايدن

(MENAFN
- Al Watan) بدأت مباراة العودة المحتملة للبيت الأبيض بالانتخابات العامة لعام 2024، حيث فاز كل من دونالد ترمب وجو بايدن بالانتخابات التمهيدية لكل من الحزب الجمهوري والديمقراطي في نيو هامبشاير. ويجعل الانتصار الساحق للرئيس السابق مباراة العودة في نوفمبر مع بايدن تبدو أكثر احتمالا من أي وقت مضى، وكان هذا هو فوزه التمهيدي الثالث على التوالي في نيو هامبشاير، والمعادل للرقم القياسي الذي كان يحمله سابقًا ريتشارد نيكسون، الذي فاز بالحدث في أعوام 1960 و1968 و1972.
وترمب هو أول مرشح رئاسي يفوز بثلاثة انتخابات تمهيدية متتالية في نيو هامبشاير. وجاءت منافسة ترمب الرئيسية، نيكي هيلي، في المركز الثاني، التي تقول إن السباق لم ينته بعد.
جذب الأصوات
وكان الرئيس جو بايدن هو المتحدث الرئيسي في المؤتمر السياسي لعمال السيارات المتحدين، حيث يعمل على التأثير على العمال ذوي الياقات الزرقاء في طريقه إلى الولايات المتأرجحة في صناعة السيارات مثل ميشيغان وويسكونسن.
وكثيرا ما يصف بايدن نفسه بأنه الزعيم الأكثر صداقة للعمال في التاريخ الأمريكي، وذهب إلى حد الظهور في خط اعتصام مع العمال النقابيين في مستودع قطع غيار جنرال موتورز بمنطقة ديترويت خلال إضراب في الخريف الماضي.
ولكن رئيس UAW، شون فاين، كان متحفظًا في تعليقاته، قائلا في افتتاح المؤتمر: ((علينا أن نجعل قادتنا السياسيين يقفون معنا. ادعموا قضيتنا، وإلا فلن تحصلوا على تأييدنا)).
بينما تقوم هيلي بحملة في جزر فيرجن الأمريكية وكارولينا الجنوبية مع انتقال السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024 إلى ما هو أبعد من أول ولايتين مصوتتين.
ومن المقرر إجراء الانتخابات التمهيدية التالية في 3 فبراير في ولاية كارولينا الجنوبية على الجانب الديمقراطي.
مواجهة المنافس
و قال الرئيس جو بايدن إن نتائج الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير توضح أنه سيواجه منافسه في انتخابات 2020، الرئيس السابق دونالد ترمب، في عام 2024. وفاز بايدن على الجانب الديمقراطي كمرشح كتابي في نيو هامبشاير.
وشكر بايدن، في بيان له، من كتبوا اسمه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، مناشدا الناخبين المستقلين والجمهوريين الذين يرفضون ترمب دعم حملته.
وقال بايدن: ((رسالتي إلى البلاد هي أن المخاطر لا يمكن أن تكون أكبر. ديمقراطيتنا.. حرياتنا الشخصية – من حق الاختيار إلى حق التصويت - اقتصادنا الذي شهد أقوى انتعاش في العالم منذ فيروس كورونا. الجميع على
مهاجمة هيلي
بينما عاد ترمب إلى فلوريدا بعد أداء قوي في نيو هامبشاير، ليحقق فوزه الثاني على التوالي في سعيه للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024. ولكن بدلا من إلقاء خطاب منتصر، انتقد ترمب منافسته نيكي هيلي، لبقائها في السباق.
وهاجم هيلي لفشلها في الخروج من السباق بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير. ومن على المسرح، أعلن فيفيك راماسوامي، المرشح السابق والمؤيد الحالي لترمب، انتهاء السباق.
وكرر ترمب ادعاءاته بشأن انتخابات عام 2020، وانتقد أولئك الذين صوتوا لمصلحة هيلي، قائلًا إنهم فعلوا ذلك فقط ((لأنهم يريدون مني أن أبدو سيئًا قدر الإمكان)). حملة متعثرة
من جانب آخر، هنأت هيلي ترمب على فوزه، قائلة: ((لقد استحق ذلك، وأريد أن أعترف بذلك)).
لكن هيلي قالت إن سباق الحزب الجمهوري ((لم ينته بعد)). وتعهدت بنقل حملتها ((المتعثرة)) إلى ولايتها، كارولاينا الجنوبية، التي ستعقد الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري فيها الشهر المقبل.
كما انتقدت هيلي ترمب، لأنه بدا وكأنه يخلط بينها وبين رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، قائلة إن ثقته المعلنة في أنه سيحصل على درجات أعلى منها في اختبار الكفاءة يجب أن تعني أنه ((لا ينبغي أن تكون لديه مشكلة في الوقوف على منصة المناظرة)).
وحصلت هيلي على دعمها من المجموعات التي كانت تمثل أقليات متميزة في جمهور الناخبين الجمهوريين، وفقًا لـ AP VoteCast، حيث تغلبت على ترمب بين المشاركين الأساسيين الذين لم ينتموا رسميًا إلى أي حزب، وكان نحو نصف مؤيديها من خريجي الجامعات، ونحو نصفهم معتدلون.
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