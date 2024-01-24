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فوز ترمب يرفع توقعات إعادة السباق مع بايدن

1/24/2024 11:20:52 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت مباراة العودة المحتملة للبيت الأبيض بالانتخابات العامة لعام 2024، حيث فاز كل من دونالد ترمب وجو بايدن بالانتخابات التمهيدية لكل من الحزب الجمهوري والديمقراطي في نيو هامبشاير. ويجعل الانتصار الساحق للرئيس السابق مباراة العودة في نوفمبر مع بايدن تبدو أكثر احتمالا من أي وقت مضى، وكان هذا هو فوزه التمهيدي الثالث على التوالي في نيو هامبشاير، والمعادل للرقم القياسي الذي كان يحمله سابقًا ريتشارد نيكسون، الذي فاز بالحدث في أعوام 1960 و1968 و1972.
وترمب هو أول مرشح رئاسي يفوز بثلاثة انتخابات تمهيدية متتالية في نيو هامبشاير. وجاءت منافسة ترمب الرئيسية، نيكي هيلي، في المركز الثاني، التي تقول إن السباق لم ينته بعد.
جذب الأصوات
وكان الرئيس جو بايدن هو المتحدث الرئيسي في المؤتمر السياسي لعمال السيارات المتحدين، حيث يعمل على التأثير على العمال ذوي الياقات الزرقاء في طريقه إلى الولايات المتأرجحة في صناعة السيارات مثل ميشيغان وويسكونسن.
وكثيرا ما يصف بايدن نفسه بأنه الزعيم الأكثر صداقة للعمال في التاريخ الأمريكي، وذهب إلى حد الظهور في خط اعتصام مع العمال النقابيين في مستودع قطع غيار جنرال موتورز بمنطقة ديترويت خلال إضراب في الخريف الماضي.
ولكن رئيس UAW، شون فاين، كان متحفظًا في تعليقاته، قائلا في افتتاح المؤتمر: ((علينا أن نجعل قادتنا السياسيين يقفون معنا. ادعموا قضيتنا، وإلا فلن تحصلوا على تأييدنا)).
بينما تقوم هيلي بحملة في جزر فيرجن الأمريكية وكارولينا الجنوبية مع انتقال السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024 إلى ما هو أبعد من أول ولايتين مصوتتين.
ومن المقرر إجراء الانتخابات التمهيدية التالية في 3 فبراير في ولاية كارولينا الجنوبية على الجانب الديمقراطي.
مواجهة المنافس
و قال الرئيس جو بايدن إن نتائج الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير توضح أنه سيواجه منافسه في انتخابات 2020، الرئيس السابق دونالد ترمب، في عام 2024. وفاز بايدن على الجانب الديمقراطي كمرشح كتابي في نيو هامبشاير.
وشكر بايدن، في بيان له، من كتبوا اسمه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، مناشدا الناخبين المستقلين والجمهوريين الذين يرفضون ترمب دعم حملته.
وقال بايدن: ((رسالتي إلى البلاد هي أن المخاطر لا يمكن أن تكون أكبر. ديمقراطيتنا.. حرياتنا الشخصية – من حق الاختيار إلى حق التصويت - اقتصادنا الذي شهد أقوى انتعاش في العالم منذ فيروس كورونا. الجميع على

مهاجمة هيلي
بينما عاد ترمب إلى فلوريدا بعد أداء قوي في نيو هامبشاير، ليحقق فوزه الثاني على التوالي في سعيه للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024. ولكن بدلا من إلقاء خطاب منتصر، انتقد ترمب منافسته نيكي هيلي، لبقائها في السباق.
وهاجم هيلي لفشلها في الخروج من السباق بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير. ومن على المسرح، أعلن فيفيك راماسوامي، المرشح السابق والمؤيد الحالي لترمب، انتهاء السباق.
وكرر ترمب ادعاءاته بشأن انتخابات عام 2020، وانتقد أولئك الذين صوتوا لمصلحة هيلي، قائلًا إنهم فعلوا ذلك فقط ((لأنهم يريدون مني أن أبدو سيئًا قدر الإمكان)). حملة متعثرة
من جانب آخر، هنأت هيلي ترمب على فوزه، قائلة: ((لقد استحق ذلك، وأريد أن أعترف بذلك)).
لكن هيلي قالت إن سباق الحزب الجمهوري ((لم ينته بعد)). وتعهدت بنقل حملتها ((المتعثرة)) إلى ولايتها، كارولاينا الجنوبية، التي ستعقد الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري فيها الشهر المقبل.
كما انتقدت هيلي ترمب، لأنه بدا وكأنه يخلط بينها وبين رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، قائلة إن ثقته المعلنة في أنه سيحصل على درجات أعلى منها في اختبار الكفاءة يجب أن تعني أنه ((لا ينبغي أن تكون لديه مشكلة في الوقوف على منصة المناظرة)).
وحصلت هيلي على دعمها من المجموعات التي كانت تمثل أقليات متميزة في جمهور الناخبين الجمهوريين، وفقًا لـ AP VoteCast، حيث تغلبت على ترمب بين المشاركين الأساسيين الذين لم ينتموا رسميًا إلى أي حزب، وكان نحو نصف مؤيديها من خريجي الجامعات، ونحو نصفهم معتدلون.

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