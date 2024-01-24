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إجماع أممي على حل الدولتين رغم رفض الاحتلال

1/24/2024 11:20:52 PM
(MENAFN- Al Watan) ظهرت تصريحات متعددة لمسؤولين من مختلف أنحاء العالم تبين الهدف الحقيقي من استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتي أكدها رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لحل الدولتين.
حيث حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل في أقوى تصريح له حتى الآن قائلا: ((إن حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة بالكامل يجب أن يعترف به الجميع، ورفض قبول حل الدولتين من قبل أي طرف يجب أن يكون مرفوضا بحزم)).
وقال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إن إسرائيل تنفذ ((حملة القصف الأكثر وحشية)) منذ الحرب العالمية الثانية، مما يؤدي إلى المجاعة والتشريد الجماعي للمدنيين. وإنها ((لا تنظر إلى الفلسطينيين كشعب)) وواقع سياسي يجب التعايش معه، بل كتهديد ديموغرافي يجب التخلص منه بالموت أو التهجير أو القهر. وقال إن هذه هي الخيارات التي عرضتها إسرائيل على الفلسطينيين، واصفا إياها بأنها بمثابة (إبادة جماعية أو تطهير عرقي أو فصل عنصري).
فيما بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن ((أيديولوجية الكراهية التي يتبناها الوزراء الإسرائيليون علناً هي تطبيع القتل الجماعي للفلسطينيين))، وحث المجلس على وقفها بقرار ملزم.
وقف العنف
وقال وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورني إنه يجب إخبار إسرائيل بأنه يجب أن ((تكون هناك دولة فلسطينية)) وأن العنف ضد الفلسطينيين، بما في ذلك من قبل مستوطني الضفة الغربية، يجب أن ينتهي.
وأشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى أن الحجة القائلة بأن الحرب تهدف إلى توفير الأمن لإسرائيل ((غير مقنعة على الإطلاق)). وقال إن أنصار هذا الرأي لا يتحدثون أبدا عن حق الفلسطينيين في الأمن والدفاع عن النفس.
حيث أمرت إسرائيل مؤخرا السكان بمغادرة جزء من وسط مدينة خان يونس يضم مستشفى ناصر ومستشفيين أصغر حجما بينما تمضي قدما في هجومها المستمر منذ ثلاثة أشهر ضد حماس. وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن المنطقة تؤوي 88 ألف فلسطيني وتستضيف 425 ألفا آخرين نزحوا بسبب القتال في أماكن أخرى.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن موظفيها محاصرون داخل مستشفى ناصر مع نحو 850 مريضا وآلاف النازحين لأن الطرق المحيطة لا يمكن الوصول إليها أو خطيرة للغاية. وإن مستشفى ناصر هو أحد مستشفيين اثنين فقط في جنوب غزة لا يزال بإمكانهما علاج المرضى المصابين بأمراض خطيرة. وذكرت وزارة الصحة في غزة أيضًا أنه تم عزل المستشفى.
التصعيد الإقليمي
كما حذر غوتيريش من أن مخاطر التصعيد الإقليمي للصراع ((أصبحت الآن حقيقة واقعة))، في إشارة إلى لبنان واليمن وسوريا والعراق وباكستان. وحث جميع الأطراف على ((التراجع عن حافة الهاوية والنظر في التكاليف المروعة)) لحرب أوسع نطاقا.
وأدى رفض نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية في أي سيناريو بعد الحرب إلى حدوث صدع واسع مع الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، التي تقول إن الحرب يجب أن تؤدي إلى مفاوضات من أجل حل الدولتين حيث يمكن لإسرائيل والفلسطينيين أن يعيشوا جنبا إلى جنب في أراضيهم بسلام.
وقالت عزرا زيا، وكيلة وزارة الخارجية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، للمجلس: ((الهدف هو مستقبل لا تُستخدم فيه غزة مرة أخرى كمنصة للإرهاب، ومستقبل يكون فيه للفلسطينيين دولة خاصة بهم))، مكررة دعوة إدارة بايدن لإسرائيل لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين الفلسطينيين.
في حين رد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الدبلوماسية الأمريكية ((تتأرجح بين استخدام حق النقض ضد القرارات المتعلقة بوقف إطلاق النار وفي الوقت نفسه الدعوة إلى خفض حدة الأعمال العدائية في غزة)).
إطلاق النار
ولكن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان رفض مرة أخرى وقف إطلاق النار، قائلا إن حماس، التي نفذت هجوما وحشيا على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، ملتزمة بمهاجمة إسرائيل مرة أخرى وتدميرها، وأن وقف القتال لن يسمح إلا للمسلحين. لإعادة تجميع صفوفهم وإعادة تسليحهم.
وحث مجلس الأمن على ((القضاء على جذور الصراع))، والتي قال إنها إيران.
وانتقد إردان بشدة وجود وزير الخارجية الإيراني في اجتماع المجلس، قائلا إن إيران توفر الأسلحة لحماس، ولمقاتلي حزب الله في لبنان والمسلحين الحوثيين في اليمن، ((وقريبا سيتم تنفيذ هذه الأعمال تحت مظلة نووية)) و((التهديد الإيراني)). الإرهاب سيصل إليكم جميعاً)).
وتنفي إيران منذ فترة طويلة سعيها لامتلاك أسلحة نووية وتصر على أن برنامجها النووي مخصص بالكامل للأغراض السلمية. وحذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إسرائيل من أنها لن تدمر حماس، هدفها المعلن.
وقال: إن قتل المدنيين في غزة والضفة الغربية لا يمكن أن يستمر إلى ما يسمى بالتدمير الكامل لحماس، لأن ذلك الوقت لن يأتي أبدا. وإن وقف الإبادة الجماعية في غزة هو المفتاح الرئيسي للأمن في المنطقة.
دمار واسع
وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن أكثر من 25 ألف فلسطيني قتلوا منذ بداية الحرب، التي تسببت في دمار واسع النطاق، وشردت ما يقدر بنحو 85 % من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتركت ربعهم يواجهون المجاعة.
وبدأت إسرائيل حملتها العسكرية ردا على هجمات 7 أكتوبر
وقال المالكي إن هناك طريقين فقط للمستقبل: أحدهما يبدأ بالحرية الفلسطينية ويؤدي إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط، والآخر ينكر الحرية و((يحكم على منطقتنا بمزيد من سفك الدماء والصراع الذي لا نهاية له)).
وقد ترأس وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورني، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس هذا الشهر، الاجتماع وحذر من أن ((الحريق الإقليمي أمر حقيقي)).
وقال إن العالم يجب أن يتحد ويوجه رسائل مختلفة إلى الأطراف المتحاربة.
وقال الصفدي إنه يجب محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب وعرقلة قيام دولة فلسطينية. وأضاف: لا يمكن أن يكون مستقبل المنطقة رهينا للطموحات السياسية والأجندات المتطرفة للمتطرفين الإسرائيليين. التي وصفت الفلسطينيين بالحيوانات البشرية التي لا تستحق الحياة، والتي تمكن الإرهاب الاستيطاني ضد الشعب

110 أيام من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة تخلف:
25700 شهيد، و 63740 جريحا معظم الضحايا من النساء والأطفال.
استشهاد 210 فلسطينيين وإصابة 386 خلال الـ 24 ساعة فقط
جعلت فرق الإسعاف عاجزة عن الوصول للشهداء والجرحى بسبب كثافة القصف الإسرائيلي.

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