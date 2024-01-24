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الذهب يعوض خسائره ويرتفع

1/24/2024 11:20:52 PM
(MENAFN- Al Watan) عوض الذهب خسائره الأسبوعية واستقرت أسعاره، الأربعاء، وعوضت خسائرها المبكرة بالتزامن مع تراجع الدولار عن أعلى مستوى في ستة أسابيع وترقب المستثمرين صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند قرابة 2029.4 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2030.5 دولارًا.
وتراجع مؤشر الدولار 0.3% بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 13 ديسمبر، ما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

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