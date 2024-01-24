الذهب يعوض خسائره ويرتفع

(MENAFN
- Al Watan) عوض الذهب خسائره الأسبوعية واستقرت أسعاره، الأربعاء، وعوضت خسائرها المبكرة بالتزامن مع تراجع الدولار عن أعلى مستوى في ستة أسابيع وترقب المستثمرين صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند قرابة 2029.4 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2030.5 دولارًا.
وتراجع مؤشر الدولار 0.3% بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 13 ديسمبر، ما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.
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