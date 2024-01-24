Thursday, 25 January 2024 08:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


63 دولة تستورد تمور المدينة المنورة

1/24/2024 11:20:52 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، عن بلوغ حجم إنتاج التمور خلال العام الماضي 97.9 مليون كيلو جرام، بقيمة تجاوزت (948.510.913) ريالا؛ مساهمة في تنمية الناتج المحلي، من خلال أكثر من (26) ألف مزرعة تحتضنها المنطقة، وبإنتاج ما يزيد عن (28) نوعًا ذات قيمة غذائية واقتصادية عالية.
التقرير السنوي
جاء ذلك وفقًا للتقرير السنوي الذي يعنى برصد كميات التمور في منطقة المدينة المنورة خلال عام 2023، حيث تصدرت تمور العجوة والسكري حجم الإنتاج بـأكثر من (20.7) مليون كيلو جرام، فيما بلغ إنتاج تمر الصفاوي (5.576.647) كجم، والصقعي والبرني بما يزيد عن (6.3) ملايين كيلو جرام.
وأوضح التقرير أن حجم إنتاج تمور البرحي والمبروم والمجدول والعنبر بلغ (6.2) ملايين كيلو جرام، مشيرًا إلى تواجد فرق الفرع على مدار الساعة لفحص الكميات وتنفيذ الجولات الرقابية والتوجيهية، وإتلاف التمور غير الصالحة للاستهلاك الأدمي، إضافة إلى تنظيم دخول أكثر من (89) ألف سيارة موردة للسوق من المزارع المحلية ومزارع المملكة.
إرسالية التمور
وأبان أن محجر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي خلال عام 2023م، أصدر أذونات لــ (2052) إرسالية تمور، بحجمٍ يتجاوز (41.5) مليون كيلو جرام، استقبلتها أكثر من (63) دولة حول العالم تستورد تمور المدينة المنورة من ضمنها: إنجلترا، إندونيسيا، الصين، تركيا، جزر القمر، الأردن، أوغندا، ماليزيا، وغيرها، كما يواصل المحجر إصدار أذونات الاستيراد الحيوانية، وفسح الإرساليات النباتية والحيوانية الواردة للمنطقة، إضافة إلى إصدار الشهادات النباتية والحيوانية للصادرات.
ويحرص فرع الوزارة بالمدينة على مواصلة دعم الإنتاج، وإقامة البرامج وورش العمل للمزارعين، الى جانب تهيئة مواقع للمصدرين داخليًا وخارجيًا، وتغطية حاجة السوق المحلي والعالمي من خلال (8.3) ملايين نخلة تحتضنها المنطقة؛ للمساهمة في زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومنتجاتها، وإبراز قطاع النخيل والتمور، كونه أحد أهم روافد الإنتاج الزراعي والاقتصادي.
يذكر أن قطاع النخيل والتمور يمثل (12%) من إجمالي الناتج الزراعي في المملكة بقيمة تتجاوز (7.5) مليارات ريال، فيما تبنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، العديد من المبادرات والخطط الإستراتيجية؛ لرفع الجودة الإنتاجية للقطاع، بالإضافة إلى إنشاء مركز متخصص يُعنى بنخيل التمور وتنميته، والمساهمة في التطوير، وخلق منظومة متكاملة من الخدمات؛ لتعزيز الكفاءة الإنتاجية، وتحقيق إستراتيجية الزراعة؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

MENAFN24012024000089011017ID1107765447

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث