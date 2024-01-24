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بيئة عسير تشارك في مبادرة فتبينوا

1/24/2024 11:20:52 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير في مبادرة "فتبينوا"، التي دشنها أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال والتي تهدف للحد من الدعاوى الكيدية والتوعية بذلك، وشارك فرع الوزارة بمعرض كاريكاتير للفنان عبدالله البارقي تضمنت أكثر من لوحة معبرة للتوعية باضرار الشكاوى الكيدية على المجتمع، وافتتح المعرض مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد بن مجثل مع عدد من منسوبي إمارة المنطقة وهيئة تطوير منطقة عسير وقيادات فرع الوزارة، وتضمن المعرض رسومات كاريكاتير إضافة لعرض مقطع فيديو تمثيلي عن الشكاوى الكيدية إضافة لتوزيع بروشورات تتضمن الرسومات وعبارات توعوية وسجل للزوار كما كرم بن مجثل كافة العاملين والمتطوعين بالمعرض وشكرهم على جهودهم.

ويستمر المعرض 4 أيام بالراشد مول بأبها.

وقد نال المعرض بفكرته الإبداعية استحسان الكثير من الزوار.

من جهة أخرى وجه مدير عام الفرع بن مجثل بتفعيل نموذج إقرار بعدم الكيدية يرفق بالاستدعاءات المقدمة لفرع الزراعة.

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