بيئة عسير تشارك في مبادرة فتبينوا

(MENAFN
- Al Watan) شارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير في مبادرة "فتبينوا"، التي دشنها أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال والتي تهدف للحد من الدعاوى الكيدية والتوعية بذلك، وشارك فرع الوزارة بمعرض كاريكاتير للفنان عبدالله البارقي تضمنت أكثر من لوحة معبرة للتوعية باضرار الشكاوى الكيدية على المجتمع، وافتتح المعرض مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد بن مجثل مع عدد من منسوبي إمارة المنطقة وهيئة تطوير منطقة عسير وقيادات فرع الوزارة، وتضمن المعرض رسومات كاريكاتير إضافة لعرض مقطع فيديو تمثيلي عن الشكاوى الكيدية إضافة لتوزيع بروشورات تتضمن الرسومات وعبارات توعوية وسجل للزوار كما كرم بن مجثل كافة العاملين والمتطوعين بالمعرض وشكرهم على جهودهم.
ويستمر المعرض 4 أيام بالراشد مول بأبها.
وقد نال المعرض بفكرته الإبداعية استحسان الكثير من الزوار.
من جهة أخرى وجه مدير عام الفرع بن مجثل بتفعيل نموذج إقرار بعدم الكيدية يرفق بالاستدعاءات المقدمة لفرع الزراعة.
MENAFN24012024000089011017ID1107765445
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.