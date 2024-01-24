العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا يسجل أعلى مستوياته منذ بداية العام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع العائد على الديون الأمريكية المستحقة بعد 30 عامًا الأربعاء، ليلامس أعلى مستوى منذ بداية هذا العام، بالتزامن مع ضعف الطلب على مزاد سندات الخمس سنوات.
وزاد عائد سندات الخزانة الأطول استحقاقًا في الولايات المتحدة بأكثر من 5 نقاط أساس ليتجاوز 4.42%، وهو أعلى مستوى له منذ 4 ديسمبر الماضي، بعد أن حقق مزاد الـ 5 سنوات عائدًا مرتفعًا عند 4.055% وهي علامة على ضعف الطلب، بحسب“بلومبرج”.
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وصعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين عند 4.398% بزيادة نحو 5 نقاط أساس، كما لامس العائد على الديون المستحقة السداد بعد 10 سنوات نسبة 4.194% (+5.6 نقطة أساس).
وأظهرت بيانات أولية من” ستاندرد آند بورز جلوبال” تحسن النشاط الاقتصادي للشركات الأمريكية في بداية العام، ما عزز من انخفاض توقعات التيسير النقدي من الفيدرالي، حيث يتوقع المستثمرون حاليًا تخفيض الفائدة بأقل من 100 نقطة أساس بحلول سبتمبر.
المصدر:
MENAFN24012024000202011048ID1107765444
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