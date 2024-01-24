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العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا يسجل أعلى مستوياته منذ بداية العام

1/24/2024 11:20:41 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع العائد على الديون الأمريكية المستحقة بعد 30 عامًا الأربعاء، ليلامس أعلى مستوى منذ بداية هذا العام، بالتزامن مع ضعف الطلب على مزاد سندات الخمس سنوات.

وزاد عائد سندات الخزانة الأطول استحقاقًا في الولايات المتحدة بأكثر من 5 نقاط أساس ليتجاوز 4.42%، وهو أعلى مستوى له منذ 4 ديسمبر الماضي، بعد أن حقق مزاد الـ 5 سنوات عائدًا مرتفعًا عند 4.055% وهي علامة على ضعف الطلب، بحسب“بلومبرج”.

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وصعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين عند 4.398% بزيادة نحو 5 نقاط أساس، كما لامس العائد على الديون المستحقة السداد بعد 10 سنوات نسبة 4.194% (+5.6 نقطة أساس).

وأظهرت بيانات أولية من” ستاندرد آند بورز جلوبال” تحسن النشاط الاقتصادي للشركات الأمريكية في بداية العام، ما عزز من انخفاض توقعات التيسير النقدي من الفيدرالي، حيث يتوقع المستثمرون حاليًا تخفيض الفائدة بأقل من 100 نقطة أساس بحلول سبتمبر.

المصدر:

MENAFN24012024000202011048ID1107765444

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