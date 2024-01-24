بنك كندا المركزي يقرر تثبيت الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

أعلن بنك كندا المركزي اليوم الأربعاء أن سعر الفائدة الرئيسي سيبقى عند خمسة في المائة دون تغيير؛ ليبقي مؤشره القياسي على حاله للمرة الرابعة على التوالي، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات العديد من الاقتصاديين.

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وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة آخر مرة في يوليو 2023.

وقال محافظ البنك المركزي تيف ماكليم – في مؤتمر صحفي اليوم – إن المناقشات في بنك كندا تتحول الآن من مدى الارتفاع إلى المدة. وبدلا من النظر في المقام الأول إلى ما إذا كان سعر الفائدة الذي يحدد سياسة البنك مرتفعا بما فيه الكفاية، يدرس البنك الآن المدة التي يجب أن يستمر فيها“موقفه التقييدي الحالي” المتمثل في ارتفاع سعر الفائدة.

وعلى الرغم من هذا التحول المحتمل في الرسالة، فإن البنك لا يقول إن أسعار الفائدة ستنخفض قريبًا، نظرًا لاستمرار القلق بشأن التضخم.

وأشار ماكليم – في خطابه للصحفيين – إلى أن التضخم انخفض خلال الأشهر القليلة الماضية حيث ساعدت زيادة أسعار الفائدة التي يقودها بنك كندا في تباطؤ الاقتصاد. لكنه قال إن“التضخم لا يزال مرتفعا للغاية”، لافتا إلى أنه لا تزال هناك ضغوط تضخمية.

وبينما قال ماكليم إن البنك لم يستبعد زيادات أخرى في أسعار الفائدة إذا ارتفع التضخم، قال أيضا إنه إذا“تطور الاقتصاد على نطاق واسع بما يتماشى مع توقعاته الحالية”، قال إنه لا يتوقع مناقشة رفع أسعار الفائدة

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