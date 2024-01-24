معدل التضخم في روسيا يصل إلى 7.37%

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وكالة الإحصاء الوطنية الروسية“روستات” إن معدل التضخم في البلاد ارتفع بنسبة 0.07% خلال الفترة من 16 إلى 22 يناير 2024 ليصل معدل التضخم الإجمالي 7.37%.

وأضافت“روستات” – في تقرير أوردته وكالة الأنباء الروسية“تاس” اليوم – أن معدل التضخم ارتفع في الوقت نفسه 0.13% في الفترة من 10 إلى 15 يناير، مشيرة إلى أنه وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم في الاتحاد الروسي 7.37% حتى 22 يناير 2024.

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وبحسب الإحصاءات الروسية فقد ارتفعت أسعار سلع غذائية وفواكه مثل الجزر 1.9%، والموز 1.7%، وبنجر السكر 1.5%، والبصل 1.1%، والشاي 0.5%.

وكان التضخم السنوي في روسيا قد وصل خلال شهر ديسمبر 2023 إلى 7.42%.

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