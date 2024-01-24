معدل التضخم في روسيا يصل إلى 7.37%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت وكالة الإحصاء الوطنية الروسية“روستات” إن معدل التضخم في البلاد ارتفع بنسبة 0.07% خلال الفترة من 16 إلى 22 يناير 2024 ليصل معدل التضخم الإجمالي 7.37%.
وأضافت“روستات” – في تقرير أوردته وكالة الأنباء الروسية“تاس” اليوم – أن معدل التضخم ارتفع في الوقت نفسه 0.13% في الفترة من 10 إلى 15 يناير، مشيرة إلى أنه وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم في الاتحاد الروسي 7.37% حتى 22 يناير 2024.
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وبحسب الإحصاءات الروسية فقد ارتفعت أسعار سلع غذائية وفواكه مثل الجزر 1.9%، والموز 1.7%، وبنجر السكر 1.5%، والبصل 1.1%، والشاي 0.5%.
وكان التضخم السنوي في روسيا قد وصل خلال شهر ديسمبر 2023 إلى 7.42%.
المصدر:
MENAFN24012024000202011048ID1107765442
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