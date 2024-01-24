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شركة ميتا تنضم لنادي التريليون دولار

1/24/2024 11:20:40 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) دخلت شركة“ميتا” المالكة لـ”فيسبوك” نادي التريليون بعد أن تجاوزت القيمة السوقية للشركةـ 1 تريليون دولار خلال التعاملات، الأربعاء، لتصل إلى علامة تريليون دولار للمرة الأولى منذ يونيو 2021.

وارتفعت أسهم ميتا بنسبة 2% يوم الأربعاء.متجاوزاً مستويات 395 دولاراً للمرة الأولى في تاريخه لتصل قيمة الشركة السوقية إلى نحو 1.02 تريليون دولار وفق ما نقلت سي إن بي سي.

موضوعات متعلقة معدل التضخم في روسيا يصل إلى 7.37% بنك كندا المركزي يقرر تثبيت الفائدة للمرة الرابعة على التوالي العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا يسجل أعلى مستوياته منذ بداية العام

وكان سهم Meta قد ارتفع نسبة 194% في عام 2023 وبأكثر من 11% منذ بداية العام الحالي بدعم من التفاؤل بتحقيق مالكة Facebook أفضل أداء مالي سنوي لها على الإطلاق.

المصدر:

MENAFN24012024000202011048ID1107765441

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