شركة ميتا تنضم لنادي التريليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دخلت شركة“ميتا” المالكة لـ”فيسبوك” نادي التريليون بعد أن تجاوزت القيمة السوقية للشركةـ 1 تريليون دولار خلال التعاملات، الأربعاء، لتصل إلى علامة تريليون دولار للمرة الأولى منذ يونيو 2021.
وارتفعت أسهم ميتا بنسبة 2% يوم الأربعاء.متجاوزاً مستويات 395 دولاراً للمرة الأولى في تاريخه لتصل قيمة الشركة السوقية إلى نحو 1.02 تريليون دولار وفق ما نقلت سي إن بي سي.
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المصدر:
MENAFN24012024000202011048ID1107765441
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