شركة ميتا تنضم لنادي التريليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) دخلت شركة“ميتا” المالكة لـ”فيسبوك” نادي التريليون بعد أن تجاوزت القيمة السوقية للشركةـ 1 تريليون دولار خلال التعاملات، الأربعاء، لتصل إلى علامة تريليون دولار للمرة الأولى منذ يونيو 2021.

وارتفعت أسهم ميتا بنسبة 2% يوم الأربعاء.متجاوزاً مستويات 395 دولاراً للمرة الأولى في تاريخه لتصل قيمة الشركة السوقية إلى نحو 1.02 تريليون دولار وفق ما نقلت سي إن بي سي.

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وكان سهم Meta قد ارتفع نسبة 194% في عام 2023 وبأكثر من 11% منذ بداية العام الحالي بدعم من التفاؤل بتحقيق مالكة Facebook أفضل أداء مالي سنوي لها على الإطلاق.

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