"ترينـــــد مايكـــــرو" تطلق أحدث حلولها الأمنية المخصصة لحماية البريد الإلكتروني

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- Proglobal) 24 يناير 2024 - دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت تريند مايكرو، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني، عن إطلاق أحدث حلولها الأمنية في مجال حماية البريد الإلكتروني والذي يحمل اسم "Trend Micro Email Security" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لدعم وتعزيز خدمات الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها.
وأكدت الشركة أنه تم تصميم هذا الحل المتطور لحماية البريد الالكتروني بطريقة مبتكرة لمواجهة التهديدات السيبرانية، وفقًا لأحدث التقنيات الحديثة في هذا المجال والتي تشمل التعلم الآلي وتقنيات الأمان التحليلية "sandbox analysis" وتقنيات منع فقدان البيانات DLP)) وغيرها من التقنيات المتطورة، مما يوفر بيئة حماية فائقة يمكنها التصدي لأي اختراقات أو تهديدات للبريد الإلكتروني، الذي أصبح في وقتنا الراهن الوسيلة الأبرز للتواصل الفعال بين الشركات في عالم الأعمال، مما يجعله معرض دائمًا لمجموعة واسعة من التهديدات مثل برامج الفدية وهجوم البريد الإلكتروني للنشاط التجاري (BEC).
والجدير بالذكر أنه قد كشف تقرير تريند مايكرو الأمني للنصف الأول من العام الجاري، عن نجاح الشركة في تحديد ومنع أكثر من 475 مليون تهديد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال النصف الأول من 2023 فقط، من بينها 281 تهديدًا للبريد الالكتروني. وتعكس هذه الأرقام الضخمة الحاجة الملحة لتبني حلول أمنية فعّالة ومتطورة من شأنها حماية البريد الالكتروني والتصدي لمشهد التهديدات المتطور.
وبهذا الصدد علق الدكتور معتز بن علي، المدير الإداري والنائب الاول لرئيس شركة تريند مايكرو في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ودول آسيا الوسطى وروسيا وأفريقيا قائلاً:" يحتل البريد الالكتروني مكانة متقدمة في بيئة الأعمال، خاصة في ظل تصاعد أهمية التواصل الرقمي، حيث يعد القناة المركزية الرئيسية لتدفق المعلومات الهامة. لذلك فهو هدفًا رئيسيًا للعديد من التهديدات السيبرانية المستمرة". وأضاف: "يأتي إطلاق منتجنا المبتكر تأكيدًا على التزامنا الراسخ نحو تعزيز الأمن الرقمي والتصدي لمشهد التهديدات السيبرانية المعقد، بهدف ضمان مستقبل أفضل للمؤسسات ودفع عجلة النمو المستدام".
ويستهدف حل "Trend Micro Email Security " تعزيز مستوى إدارة التهديدات، حيث يعمل بنهج متناسق مع الخدمات الأمنية المختلفة المقدمة من تريند مايكرو، مما يوفر حماية متكاملة ويتيح للمؤسسات قدرة فائقة على رؤية أكثر وضوحًا للتهديدات. بالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا الحل حماية شاملة لمجموعة واسعة من منصات البريد الإلكتروني، بما في ذلك "Microsoft Exchange" و "Microsoft Office 365" و "Gmail"، فضلاً عن حلول البريد الإلكتروني المحلية والحلول المستضافة الأخرى.
إضافة إلى ذلك، يوفر حماية متقدمة ضد عمليات الاحتيال المتعلقة بالبريد الإلكتروني للنشاط التجاري باستخدام تقنيات التعلم الآلي المحسنة وتحليل رأس البريد الإلكتروني الذي يحتوي على بيانات المرسل أو المستلم أو الموضوع أو التاريخ، بالإضافة إلى تحليل المحتوى. كما يتميز هذا الحل الاستثنائي بإمكاناته الهائلة لتحليل أسلوب المحتوى من خلال الاستفادة من تقنية "Writing Style DNA" من تريند مايكرو، بما يضمن حماية شاملة وفعالة للبريد الإلكتروني ويحد من خطر التهديدات السيبرانية.
وعلاوة على ذلك، يقوم هذا الحل الأمني المتطور بتحديد وحظر روابط الويب الضارة، ويستخدم بروتوكولات التحقق من المصدر والمصادقة، مستندًا في ذلك إلى تقنيات الذكاء الشامل لتحديد أنماط التهديدات المحتملة من خلال تحليل الهجمات السابقة. بالإضافة لقدراته في التشفير التلقائي للمراسلات الإلكترونية السرية بناءً على السياسات المحددة مسبقًا. كما يستخدم نظام منع فقدان البيانات (DLP)لتحديد المعلومات الحساسة، ويضمن استمرارية عمل البريد الإلكتروني أثناء انقطاع الخادم. ويتميز أيضًا هذا الحل بقدرته على انشاء تقارير تحليلية بشكل مرن، حيث يعمل بنهج متسق مع منصة تريند مايكرو "Apex Central" لإدارة التهديدات، مما يعزز الدفاع المتزامن ضد مختلف التهديدات السيبرانية.
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