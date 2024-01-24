وصفتهم بـ«الخونة».. فنزويلا تطرد 33 عسكرياً من الجيش

أعلن مسؤولون في فنزويلا، أمس، أن 33 عسكرياً وُصفوا بأنهم «خونة» طُردوا من الجيش لتورطهم في مؤامرات لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو، وأورد بيان حكومي أسماء العسكريين المطرودين المتهمين بالخيانة وبينهم جنرال.

وقال وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، إن العسكريين الـ33 متورطون في مؤامرات للتخطيط لأعمال إجرامية وإرهابية وحتى التفكير في اغتيال الرئيس الوطني.

وأضاف، في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت، أن هذه الجرائم تمثل «أعمال خيانة ضد أرض الأجداد».

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