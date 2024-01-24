بعد الخروج من دور المجموعات.. مدرب تونس يلحق بركب المستقيلين

أعلن مدرب منتخب تونس جلال القادري استقالته من منصبه عقب الخروج من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم في ساحل العاج.

وانضم القادري إلى مدربي كل من ساحل العاج وغانا والجزائر الذين أعلنوا أيضاً ترك مناصبهم أمس.

وكشف القادري عن قراره عقب تعادل «نسور قرطاج» أمام جنوب إفريقيا من دون أهداف في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول، ما حسم خروجهم من دور المجموعات.

وقال القادري: «قراري نهائي. عقدي يتضمن أن أصل إلى نصف النهائي، ولأننا لم نحقق ذلك، فإنّ العقد انتهى».

وتغادر تونس المسابقة القارية من دون تحقيق أي فوز لتتذيّل ترتيب المجموعة الخامسة، خلافاً لأدائها قبل 13 شهراً عندما فازت على فرنسا وصيفة بطلة كأس العالم 1-0 في قطر. كما اكتفت تونس بتسجيل هدف واحد في النسخة الحالية.

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