لطيفة بنت مكتوم تعرض أبرز مقتنياتها الفنية الخاصة في مهرجان القوز

تعرض الشيخة لطيفة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم، مؤسِّس مركز ((تشكيل))، مجموعة حصرية من أبرز قطع مقتنياتها الفنية الخاصة، والتي جمعتها على مدى أكثر من عقدين من الزمن وتشمل أعمالاً فنية متميزة لعدد من الفنانين العرب والعالميين، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القوز للفنون، الذي يقام يومي 27 و28 يناير الجاري، إذ ينظم المعرض تحت عنوان ((المقتنيات الفنية الخاصة)) للشيخة لطيفة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم في ((فن ديزاين)) (FN Design) بالسركال أفنيو.

وتقدم الشيخة لطيفة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم، الفنانة والشغوفة بجمع الأعمال الفنية والتي أسست مركز ((تشكيل)) في العام 2008، مجموعة من أفضل الأعمال الفنية المفضلة لديها ومن ضمنها قطع أبدعها فنانون إماراتيون أمثال عبدالقادر الريس، والدكتورة نجاة مكي، إضافة إلى الخطاطين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ماجد اليوسف ووسام شوكت.

ويتسم معرض المقتنيات الفنية الخاصة للشيخة لطيفة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم بتفرده من حيث تنوع الوسائط الفنية التي تتراوح من آلاف قطع المرايا الصغيرة المستخدمة في أعمال منير فارمنفرمايان، إلى الغبار الماسي المنثور على اللوحة الحريرية التي تحمل عنوان ((أحبك يا رب)) (Diligam Te Domine) للفنان داميان هيرست، والعناصر الفولاذية المستخدمة في لوحة الفنان الكوري يونغ راي كوون.

ويتضمن المعرض كذلك أعمالاً لفنانين استخدموا ورش العمل والمرافق الفنية الخاصة بمركز ((تشكيل)) ومن ضمنهم الفنانة منال الضويان بلوحتها ((الأم)) (Mother) من تشكيلتها ((أنا)) (I am)، والتي جرى اختيارها لتمثيل المملكة العربية السعودية في النسخة الستين من المعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية في أبريل 2024. كما تضم المقتنيات الفنية الخاصة للشيخة لطيفة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم أعمال اثنين من الفنانين الذين شاركوا في البرامج التي استضافها ((تشكيل)) لإعداد الفنانين وتوجيههم وهما روبن سانشيز، وألونسا غيفارا.

وتعد المقتنيات الفنية الخاصة للشيخة لطيفة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم مزيجاً متناغماً من القطع الفنية الراقية لفنانين إقليميين وعالميين، كما تجسد التزام الشيخة لطيفة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم الشغوفة بجمع الأعمال الفنية الفريدة، بردم الفجوات الثقافية والاحتفاء باللغة العالمية للفن. وبفضل المزيج الغني من الأساليب والموضوعات والتقنيات المعروضة، فإن كل قطعة تسرد حكاية آسرة تتخطى الحدود الجغرافية، وتشهد على تفانيها والتزامها الراسخ بالدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه الفن في إحداث تحول فعليّ.