7 تجارب تجعل من «خور دبي» وجهة استثنائية

يشكّل خور دبي وجهة رئيسة لكل من يرغب في خوض تجارب ممتعة مميزة في مدينة دبي، فهذا اللسان المائي بين ناطحات السحاب وشوارع دبي المزدحمة، يمنح لزواره فرصة تفحص الأجواء الساحرة للمدينة.

وتعتبره صحيفة ((تايمز أوف إنديا))، وجهة لا بد أن يضعها أي زائر للمدينة على خط رحلته، ومن لا يفعل ذلك، فكأنه لم يزر المدينة أصلاً، ذلك أن إلقاء نظرة واحدة على خور دبي وإطلالاته الساحرة على الجانب التقليدي والحداثي للمدينة، يعدّ كافياً لفهم أهميته كوجهة فريدة لمجموعة من التجارب المتنوعة، وذلك للأسباب السبعة التالية:

01 ركوب العبرة في الخور، هي تجربة لا يمكن تفويتها وفق ((تايمز أوف إنديا))، حيث تنقل هذه القوارب الخشبية التقليدية الركاب عبر المياه، مانحة إياهم فرصة تجربة هذا التجاور بين الهندسة المعمارية التاريخية من جهة، وناطحات السحاب الحديثة من جهة أخرى.

02 التوجه إلى منطقتي ديرة وبر دبي التاريخيتين، الذي يفصل بينهما خور دبي، حيث تعيد هذه التجربة الزائر إلى زمن مضى. وبين الاثنتين، تعتبر ديرة أكثر تقليدية، وهي موقع سوقي الذهب والتوابل، ومع ذلك، لا يزال ممكناً مشاهدة آثار تقليدية وسط الحداثة في بر دبي.

03 زيارة حديقة خور دبي، التي تمثل واحة هادئة على طول مياه خور، وتمتد في المكان مساحات خضراء واسعة للاستمتاع ببعض الوقت في الراحة أو التنزه أو ممارسة رياضة الركض، ويعد الموقع مكاناً رائعاً للخروج مع العائلة والأصدقاء.

04 التوجه إلى نادي خور دبي للغولف واليخوت، وهو المكان المناسب لمن يحلم بتجربة لعبة الغولف، ومشاهدة الواجهة البحرية الفاخرة، حيث يوفر ملعب الغولف الأخضر المذهل، بعضاً من أروع المناظر على خور دبي، ويتيح لزواره تجربة جولة غولف مثيرة، عدا التحقق من اليخوت الرائعة.

05 دخول متحف دبي في قلعة الفهيدي التاريخية، بالقرب من الخور، حيث يمكن تثقيف الذات في المتحف عن التحول الكبير الذي شهدته المدينة، والتعرف إلى نمط الحياة التقليدي في المنطقة، وتراث الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، والتطور الاقتصادي لدبي.

06 القيام بجولة لتذوق الطعام، إذ يعد خور دبي جنة لتذوق الطعام، مع مجموعة متنوعة من الخيارات. من المأكولات الإماراتية التقليدية في المطاعم المحلية، إلى المطاعم العالمية الفاخرة على طول الواجهة البحرية، يمكن للزوار تجربة مجموعة متنوعة من النكهات، حيث تكثر على خور دبي مطاعم المأكولات البحرية، التي تقدم المأكولات الطازجة مع إطلالات خلابة، عدا إمكانية الحصول على صيد طازج.

07 مشاهدة الأعجوبة المعمارية برج خور دبي والميناء، وهي لا تزال قيد التطوير، لكن بمجرد الانتهاء من بنائها، من المتوقع أن يكون هيكلها الضخم أطول مبنى في العالم، وسيشكل أحد المعالم الأكثر إذهالاً لميناء خور دبي.