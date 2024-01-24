«أناتومي دون شوت».. ترشيحات بالجملة

يواصل الفيلم الفرنسي ((أناتومي دون شوت))، الحائز السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 2023، تحقيق الإنجازات، إذ حصل على 11 ترشيحاً لجوائز ((سيزار)) للسينما الفرنسية، غداة نيله خمسة ترشيحات لجوائز الأوسكار في هوليوود.

وستكون مخرجة ((أناتومي دون شوت))، جوستين ترييه، مع امرأتين أخريين، بين المتنافسين على جائزة ((أفضل إخراج))، بعد عام على الجدل في شأن غياب التمثيل النسائي في هذه الفئة.

لكن فيلم ((أناتومي دون شوت)) لم ينل مع ذلك العدد الأكبر من ترشيحات ((سيزار))، إذ تقدّم عليه فيلم آخر، هو ((لو رينيي أنيمال))، وحصل على 12 ترشيحاً.