مسكوكات رومانية بموقع تل أبرق الأثري في أم القيوين

كشفت دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، خلال أعمال التنقيب النظامية في موقع تل أبرق الأثري بالإمارة وبالتعاون مع البعثة الإيطالية، عن مجموعة من المسكوكات الذهبية الرومانية وهي عملات تمت محاكاتها لعملات أصلية معروفة باسم ((أوري)) يعود تاريخها إلى فترة ازدهار موقع الدور الأثري خلال القرن الأول الميلادي.

وتشير الدلائل التاريخية والأثرية، إلى أن سك العملات الأصلية كانت تتم في مدينة (لوجد ونوم) بفرنسا وانتشرت لفترة طويلة في مدن ودول عدة مثل الهند والتي كانت من ضمن الشبكة التجارية الرومانية الواسعة.

فترات زمنية

وصرحت رانيا حسين قنومة، القائم بأعمال إدارة الآثار والتراث في الدائرة، بأن موسم التنقيب في موقع تل أبرق الأثري 2023 - 2024 كان نقطة فارقة عن المواسم الماضية، حيث أظهرت النتائج أن موقع تل أبرق الأثري يمتد لفترات زمنية مختلفة تبدأ من العصر البرونزي حتى القرون الأولى الميلادية، أي بالتزامن مع فترة ازدهار منطقة الدور الأثري.

وأضافت: إن هذه المسكوكات تعد من أهم الاكتشافات الأثرية خلال الموسم باعتبارها دليلاً مادياً ملموساً على الطفرات الاقتصادية النوعية التي حققها موقع تل أبرق الأثري.

قيمة

وأكد الدكتور ميكيل ديجلي إسبوستي رئيس البعثة الإيطالية بأم القيوين، أن هذه العملات تعد مصدراً معرفياً قيماً تعكس مدى الأهمية الدينية والاقتصادية والتجارية لموقع تل أبرق الأثري خلال القرون الأولى الميلادية ومشاركتها الفعالة في شبكة التجارة الخليجية.

وقال: إن المنطقة التي تم اكتشاف العملات فيها كانت تضم مبنى من المرجح أن يكون له طابع ديني.

جدير بالذكر بأنه تم العثور على هذه العملات الذهبية التي تحمل صورة الإمبراطور الروماني ((تيبيريوس)) الذي حكم الإمبراطورية الرومانية في الفترة من 14 م حتى 37 م داخل جرة صغيرة من الفخار، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من العملات البرونزية مستوحاة من العملة المعروفة باسم ((أبيل)) والتي تم سكها محلياً وأيضاً سوار من البرونز.

وتشير الأدلة الأثرية المبدئية بأنه قد يكون جزءاً من طقوس تقديم قرابين تعبدية قديمة للآلهة.

وتستمر الدائرة، في استكمال نشاطاتها التنقيبية للكشف عن الأدلة والمعطيات العلمية والتاريخية المرتبطة بالمواقع الأثرية في إطار جهودها للحفاظ على صون التراث الوطني وتعزيزه باعتباره مورداً ثقافياً مهماً للإمارة.