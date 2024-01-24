«دبي للثقافة» تنظم «قوة التأثير والإبهار» ضمن «حديث المكتبات»

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) عن تنظيم دورة ((قوة التأثير والإبهار))، وذلك ضمن مبادرتها ((حديث المكتبات))، وتأتي هذه الدورة التي يستضيفها متحف الاتحاد في 9 فبراير المقبل، في إطار جهود الهيئة الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الأدب والمعرفة بين أفراد المجتمع، وإبراز ما تتمتع به دبي من تنوع ثقافي وإنساني، إلى جانب تبني الطاقات الإبداعية الشابة وتشجيعها على المساهمة في إثراء المشهد الثقافي المحلي.

محاور

ويستعرض خبير تطوير المهارات والباحث في علم النفس الدكتور محمد الخالدي، رئيس مجلس إدارة شركة النخبة الاستشارية، خلال الدورة مجموعة من المحاور التي تُمكن الجمهور من استكشاف أسرار قوة التأثير والإبهار، وكيفية تعزيز وتطوير الكاريزما وإمكانيات الاستفادة من الجاذبية الشخصية، وطرق اكتساب محبة واحترام الجميع، إلى جانب استعراض فنون الإبهار أثناء الحديث مع الآخرين، وكيفية التعامل مع مختلف أنماط الشخصيات الإنسانية.

ويُعد الدكتور محمد الخالدي من أهم المستشارين الشخصيين لدى العديد من القادة والمسؤولين، حيث تولى تدريب أكثر من 130 ألف شخص حول العالم على فنون الإبهار ولغة الجسد وتطوير المهارات والقيادة وقوة الكاريزما، وأسهم في تنمية قدراتهم الفكرية وعلاقاتهم الشخصية، وتحفيزهم على تحقيق السلام الداخلي والمرونة النفسية، وقدم خلال مسيرته المهنية أكثر من 2000 استشارة أسرية وتطويرية واجتماعية، وأصدر أربعة كتب، هي: ((انطلاقة العظماء)) و((أسرار علم الشخصيات وتطويرها))، و((بلسم)) و((قوة الإبهار))، كما قدم برنامج ((جسور)) عبر موقع ((يوتيوب)) وحقق نسبة مشاهدات عالية تجاوزت 3.5 ملايين مشاهدة.

ندوات وأمسيات

وتتضمن مبادرة ((حديث المكتبات)) التي تندرج تحت مظلة مشروع ((مدارس الحياة)) وتستمر حتى مارس 2024، تشكيلة متنوعة من الندوات المعرفية والأمسيات وحفلات توقيع الكتب، والورش التدريبية الهادفة إلى تهيئة بيئة إبداعية مستدامة قادرة على تمكين ودعم أصحاب المواهب في كل المجالات.